هبوط جماعي للعملات المشفرة.. والإيثريوم تهوى 5.5%



تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تشديد التنظيم في الولايات المتحدة، وتداعيات اختراق منصة «بينانس»، إلى جانب تراجع الطلب المؤسسي وخروج استثمارات من الصناديق المتداولة.



وهبطت عملة بتكوين 2.13 % إلى 74147 دولاراً، والإيثريوم 5.46 % إلى 2103 دولارات، وتراجعت سولانا 3.44 % إلى 86.14 دولاراً، وإكس آر بي 5.28 % إلى 1.09 دولار.

وأثارت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي عقب انتخابات التجديد النصفي مخاوف بشأن تشديد الرقابة على سوق العملات المشفرة، وإبطاء التشريعات التي تسعى شركات القطاع إلى إقرارها لتنظيم الأصول الرقمية.



وأعلنت منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، مغادرة مديرها المالي «كايزر نغ» منصبه، بعد أيام من تعرض المنصة لعملية اختراق أسفرت عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار.



وتأتي هذه الموجة البيعية الحادة في أسواق العملات المشفرة لتلقي الضوء على هشاشة الثقة الحالية وسط تزايد الضغوط التنظيمية والأمنية، فالقطاع الذي طالما روج لنفسه كبديل لا مركزي ومحصن ضد التدخلات الحكومية، بات اليوم أكثر عرضة لتداعيات التحولات السياسية في واشنطن، حيث يُنظر إلى الهيمنة الديمقراطية في الكونغرس على أنها نذير تشريعات أكثر صرامة ورقابة مشددة قد تقيد حرية تداول الأصول الرقمية.



ولا تقتصر التحديات على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أزمات هيكلية وثقة هشة داخل المنصات الكبرى؛ إذ يأتي اختراق «بينانس» الضخم واستقالة مديرها المالي ليضاعفا من مخاوف المستثمرين بشأن كفاءة أنظمة الأمان وإدارة المخاطر في كبرى بورصات التشفير العالمية.



ويُحذر المحللون الماليون من أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من الذعر المؤقت المرتبط بالتشريعات الأمريكية والهجمات السيبرانية.



ويرى الخبراء أن هذه التراجعات تمثل اختباراً حقيقياً لمدى صمود السوق، مؤكدين أن استعادة الثقة المؤسسية تتطلب تعزيز التدابير الأمنية ووضوح الرؤية التنظيمية لحماية المستثمرين على المدى الطويل.