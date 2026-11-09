صعود المؤشرات الأوروبية بدعم قطاع التعدين



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الاثنين، بدعم قطاع التعدين، مع تقييم الأسواق صدور بيانات اقتصادية قوية من منطقة اليورو، واستقرت الأسهم الأوروبية في وقت يقيّم فيه المستثمرون التوقعات المتعلقة ‌بقطاع ​الذكاء الاصطناعي العالمي، بينما تركزت الأضواء على صفقات في القطاع المصرفي، شملت بنك كريدي أجريكول الفرنسي، وبنك بانكو بي.بي.إم الإيطالي.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 648.88 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، وقاد قطاع التعدين ⁠المكاسب بارتفاعه 1.4 %، بدعم من زيادة أسعار المعادن النفيسة.

وقفز سهم بانكو بي.بي.إم 9.4 %، بعدما أعلن كريدي أجريكول أنه اقترح اندماج شركة تابعة له في ‌إيطاليا مع البنك الإيطالي لتدشين كيان مشترك، من شأنه أن يصبح ثالث أكبر بنك في البلاد، وانخفضت أسهم البنك الفرنسي ‌1.4 %، وزاد سهم بنك يوني كريديت 3.6 % بعدما زادت الأرباح السنوية للربع الثالث 24 % بما يفوق التوقعات، ‌ورفع البنك هدف أرباحه للسنة بأكملها، في وقت يستعد فيه لوضع استراتيجية جديدة ​في كومرتس بنك الألماني، ‌وارتفع سهم ​البنك الألماني 2.5 %.

وتأرجحت أسهم ⁠شركات التكنولوجيا مثل أيكسترون وإيه.إس.إم.إل بين مكاسب وخسائر طفيفة، بعد تراجعات حادة تكبدتها، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف إزاء التوقعات ​الخاصة ⁠بقطاع الذكاء ⁠الاصطناعي العالمية.

وأدى تقرير عن صلة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانج، بسيدة أعمال صينية متهمة بتسريب معلومات لبكين إلى ⁠جعل مستقبله على رأس الشركة الرائدة في قطاع الرقائق موضع تساؤل، وهوى سهم الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة فرانكفورت 6 %.

ونزل سهم شركة هوتشيف 5.3 % بعد أن قالت شركة إيه.سي.إس، المساهم الأكبر، إنها ‌لم تدرس تقديم عرض استحواذ على مجموعة البناء الألمانية.

وتراجعت أسهم شركات السلع ​الفاخرة مثل إل.إم.في.إتش وبربري بما يزيد على 2 % لكل منهما، وأظهرت بيانات أن الطلب الاستهلاكي في الصين، وهي مستورد رئيسي للمنتجات الأوروبية الفاخرة، تراجع في أكتوبر.