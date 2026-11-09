نيكاي يصعد 2.33 % مع تعافي أسهم التكنولوجيا



ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين، وتعافى المؤشر نيكاي بعد أن ​دفعت موجة بيع تصدرتها أسهم شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي المؤشر القياسي إلى نطاق ​السوق الهابطة، وارتفع المؤشر نيكاي 225 القياسي 2.33 % ليغلق عند 58775.50 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائر بلغت 6 % تكبدها، الجمعة، والتي تسببت في تراجع المؤشر بأكثر من 20 % عن المستوى غير المسبوق، الذي سجله في يونيو. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.97 % إلى ⁠3818.16 نقطة، وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة الجمعة، وزاد سهما إنفيديا وتسلا بعد الخسائر الحادة التي سجلاها في وقت سابق من الأسبوع.

وزاد المؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.1 %، وارتفع المؤشر ‌ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.3 %، مع انحسار المخاوف من أن تؤدي مكاسب الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس إلى تشديد اللوائح التنظيمية لقطاع ‌الذكاء الاصطناعي، وتراجع الإنفاق على مراكز البيانات.

وقال تاكوما إيكيموتو، ‌محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لاب في مذكرة: «ثمة مخاوف بالغة إزاء ‌تغيير السياسات في الولايات المتحدة، مثل ‌إصدار قواعد تنظيمية للذكاء الاصطناعي، وبمجرد انتهاء موجة الشراء الأولية ربما تكون هناك صعوبة في مواصلة ​تسجيل المكاسب».

وكان نطاق الارتفاع في السوق قوياً الاثنين، إذ ارتفعت 208 أسهم من إجمالي 225 سهماً على المؤشر ⁠نيكاي، فيما انخفض 17 سهماً فقط.

وشهد سهم بايكرنت للخدمات الاستشارية أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، إذ صعد 8.8 % إلى أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، وجاء سهم شيميزو في المرتبة الثانية بارتفاع 7.7 %، في حين زاد سهم ميتسوبيشي إلكتريك 7.3 %،

أما الأسهم الأكثر تراجعاً فتصدرها سهم جابان توباكو، الذي هوى بالحد الأقصى اليومي المسموح به للتداول ​للجلسة الثانية على التوالي بعد أن صادرت روسيا أصولها في البلاد، وانخفض سهمها 15.95 % لأدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2025.

وهبط سهم ميتسوي للكيماويات 8.48 % إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو حزيران 2025، ونزل سهم طوكيو ​فودوسان القابضة 4.45 %.