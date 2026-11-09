إنفيديا تحقق في تقارير عن استهداف رئيسها بتجسس صيني

أعلنت شركة انفيديا الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية فتح تحقيق داخلي مستقل عقب تقارير إعلامية أفادت بأن رئيسها جنسن هوانغ كان هدفا لعملية تجسس من جانب الصين، وذلك بالتزامن مع اعتراف الأخير بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.

وأكد مجلس إدارة الشركة في بيان أن القرار أعقب "التقارير الصحافية الأخيرة التي أشارت إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، كان هدفا لعمليات استخباراتية أجنبية"، من دون أن يذكر الدولة المعنية.

وأردف البيان أن المجلس "يثق بجنسن وفريقه"، وأن الرئيس التنفيذي "يدعم هذه المراجعة وتعهد التعاون معها".

وتابع أن "الأمن القومي والاقتصادي" الأمريكيين هما أولوية بالنسبة إلى الشركة، مشيرا إلى أن لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، "بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين مستقلين"، ستشرف على هذا التحقيق رغم أن المجلس "لا يرى سببا للاعتقاد" أن الأمن القومي للشركة أو أسرارها تعرضت للخطر.

وفي أواخر نوفمبر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية خلصوا إلى أن مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة "ميغاسبيد" لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب الاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين.

من جهته، قال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "الأحداث الأخيرة لن تحبط عزيمة انفيديا"، مشيرا إلى أن "جنسن مصمم على متابعة مهامه كرئيس تنفيذي للشركة".

في المقابل، اعتبر دان آيفز، المحلل ومدير شركة "يوركفيل آيفز" أن هوانغ حاليا في وضع حرج للغاية، مشيرا إلى أن القضية ستتسبب "بسلسلة من التحقيقات في الكونغرس على أقل تقدير".

وتابع أن انفيديا ستتكبد خسائر فادحة، مشيرا إلى وجود "خطر كبير" بأن يفقد هوانغ منصبه على المدى البعيد.

وردا على سؤال من الصحافيين الأحد، قال ترامب قبيل مغادرته ولاية فلوريدا إن هونغ "شخص نزيه"، "وشخصية رائعة إلا أننا لا نعرف ما حصل".

وتابع "لديه على الأغلب عذر"، مؤكدا أنه "قام بعمل رائع من أجل بلادنا، نافيا أن يكون قد تواصل معه الأحد.

من جهته، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه لا يستطيع التعليق مشيرا إلى أن الأمر يعد "مسألة داخلية تخص الشركة".

وفي حين وصفت الصين التقارير بأنها مجرّد "تكهنات لا تستند إلى أي أساس"، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لهوانع الذي وصفه بـ"العبقري".

وكان هوانغ من بين أعضاء وفد رجال الأعمال الذين رافقوا الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى بكين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في مايو الماضي.

من جهتها، أفادت صحيفة فايننشال تايمز مطلع الأسبوع الجاري بأن انفيديا أصدرت توجيهات لشركائها في مراكز البيانات بتقييد تعاملاتهم مع العملاء الصينيين.

ونقلت الصحيفة عن خمسة مصادر مطلعة قولهم إنه بات يتعين على عملاء انفيديا في قطاع خدمات الحوسبة السحابية بيع 51% من خدماتهم على الاقل لشركات غير صينية.