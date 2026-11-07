النفط يسجل خسائر أسبوعية

سجلت أسعار النفط أول خسارة أسبوعية لها، خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، مع تراجع لافت في العقود الآجلة للخامين القياسيين، وسط تحولات في توقعات المستثمرين بشأن مسار حرب إيران، عقب خسارة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتخابات النصفية للكونغرس.

وجاءت موجة الهبوط في ظل تنامي الآمال بإمكانية حدوث تهدئة في المواجهة العسكرية، مع تزايد الرهانات على أن نتائج الانتخابات قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في مسار الحرب وتداعياتها الاقتصادية، خصوصاً في ظل الضغوط التي تفرضها أسعار الطاقة المرتفعة على المستهلكين والاقتصاد الأمريكي.

وتكبدت العقود الآجلة لخام برنت أكبر خسارة أسبوعية لها منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، بعدما تراجعت بنسبة 16.42 % خلال الأسبوع، لتصل إلى 98.32 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات الجمعة، وسجّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضاً بنسبة 12.76 %.