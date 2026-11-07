الذهب والفضة يزدادان لمعاناً في أسبوع

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية قوية، رغم تعرض المعدن الأصفر لضغوط بيعية خلال جلسة نهاية الأسبوع، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتفاعل المستثمرين مع التطورات السياسية والاقتصادية، ليحافظ على ارتفاعه خلال الأسبوع بعد موجة من التحركات المتباينة.

ورغم تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأقل من 1 % خلال تعاملات الجمعة، لتصل إلى نحو 4059 دولاراً للأونصة، إلا أنها احتفظت بمكاسب بلغت 4.8% على مدار الأسبوع.

تأتي هذه التحركات في وقت تتسم فيه الأسواق العالمية بحالة من عدم اليقين، مع استمرار تأثير التطورات السياسية في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية على قرارات المستثمرين، فضلاً عن متابعة اتجاهات أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي.

ويظل الذهب أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسية، كما تتأثر تحركاته بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً.

كما ارتفعت أسعار الفضة من 49.2 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 52 دولاراً للأونصة بنهاية الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 5.69%.