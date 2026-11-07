إسباني وهولندي لخلافة لاغارد في البنك المركزي الأوروبي

تلقت رئاسة مجموعة اليورو ترشيحين رسميين لخلافة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي أعلنت عزمها الاستقالة من منصبها بحلول 7 فبراير 2027.

والمرشحان هما الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا والرئيس السابق لمجلس إدارة بنك التسويات الدولية، و الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو، خلال اجتماعهم في 9 نوفمبر، الترشيحين المطروحين، في إطار تقييم مسار الاختيار والخطوات المقبلة نحو تعيين الرئيس الجديد للمؤسسة النقدية الأوروبية.

و المرشح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس من أصحاب الخبرة الواسعة في السياسة النقدية والرقابة المالية، فيما يمتلك الهولندي كلاس نوت تجربة طويلة في إدارة المؤسسات النقدية الأوروبية، وسبق أن تولى رئاسة البنك المركزي الهولندي بين عامي 2011 و2025.

وبعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو، ستنتقل العملية إلى المراحل المؤسسية الأوروبية، التي تشمل التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قبل أن يتخذ المجلس الأوروبي قرار التعيين وفق الإجراءات المعتمدة.