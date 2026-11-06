الإعلام والرعاية الصحية والتجزئة تقود تراجع المؤشرات الأوروبية



تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة وقادت قطاعات الإعلام والرعاية الصحية والتجزئة التراجعات، إذ هبط كل ​منها بأكثر ‌من 2 %، مع خسائر طالت مختلف ‌القطاعات في ​وقت اشتدت فيه موجة بيع عالمية، لتختتم أسبوعاً صعباً للمستثمرين الذين يواجهون حالة ضبابية بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 1.6 % إلى 644.72 نقطة، وتراجعت المؤشرات الرئيسية في معظم الأسواق الأوروبية بأكثر من 1 %. وأدت خسائر الجمعة ‌إلى محو مكاسب المؤشر في الأسبوع، ليتراجع حتى الآن بنحو 0.2 %.

وجاء التأثير على المؤشر ستوكس ‌600 أقل نسبياً هذا الأسبوع مقارنة بالمؤشرت ‌في آسيا وول ستريت، نظراً لانكشاف المؤشر ‌الأوروبي الأقل على أسهم ‌الذكاء الاصطناعي.

وزادت المخاوف من أن يسعى ⁠الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون إلى فرض قيود على الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما فاقم ​القلق ⁠المرتبط بضعف ⁠العوائد وارتفاع التقييمات والاستثمارات الممولة بالديون.

وقد يشكل تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ضغطاً على الاقتصاد العالمي الذي ⁠دعمت استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى نموه.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا مثل سيلترونيك 2 % وإيه.إس.إم.آي 1.3 %، بينما سجلت شركات معدات الذكاء الاصطناعي مثل شنايدر إلكتريك وسيمنس إنرجي انخفاضات طفيفة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، ‌هوى سهم تيليبرفورمانس بنحو 18 % بعد أن خفضت الشركة ​توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية، إذ فاق ضعف أداء نشاط خدمات الثقة والسلامة لدى شركة التعهيد نمو خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات العمليات الإدارية.