نيكاي يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2020



سجل المؤشر نيكاي الياباني الجمعة أسوأ أداء ​أسبوعي له منذ أكثر من 6 سنوات، مع تراجع أسهم ‌شركات التكنولوجيا ​على أثر الخسائر التي شهدتها وول ستريت خلال الليل، في ظل مخاوف المستثمرين من أن تؤثر المعادلات السياسية الجديدة في الولايات المتحدة سلباً على تطوير الذكاء الاصطناعي.

وتعرض المؤشر الياباني لأكبر انخفاض يومي له منذ أبريل 2025، إذ واصلت شركات تصنيع الرقائق والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ⁠موجة الهبوط التي بدأت الأربعاء، بعد أن أصبح واضحاً أن الحزب الديمقراطي فاز بالسيطرة على الكونجرس الأمريكي.

ويخشى المستثمرون من أن يعرقل الكونجرس توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما سيجبر الشركات الصغيرة ‌على مواجهة صعوبات، خصوصاً وأن قدرتها على جمع الأموال قد تضاءلت بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الشروط المالية.

وأغلق المؤشر نيكاي، الذي يهيمن عليه ‌قطاع التكنولوجيا، اليوم الجمعة منخفضاً 6 % عند 57434.77 نقطة. ‌وكان التراجع واسع النطاق، حيث انخفض 222 سهماً من أصل 225 ‌سهماً على المؤشر، وارتفعت ثلاثة ‌أسهم فقط.

ومنذ بداية الأسبوع، انخفض المؤشر القياسي 9.3 %، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي له منذ مارس ​2020 خلال ‌جائحة كوفيد-19.

وفي الولايات ​المتحدة، سجل المؤشران ستاندرد اند بورز ⁠وناسداك المجمع أمس الخميس أكبر انخفاض يومي لهما منذ أبريل 2025.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة الاقتصادية في نومورا سيكيوريتيز: «هناك احتمال لاستمرار التقلبات مع ​عودة ظهور ⁠المخاوف من حين ⁠لآخر بشأن أمور مثل التأخير في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتطويره، فضلاً عن ارتفاع التكاليف الذي قد يلقي بظلال من الشك على ربحية شركات ⁠الذكاء الاصطناعي». وأضافت أنه «بدلاً من رؤية ارتفاع شامل في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كما كان الحال حتى الآن، من المرجح أن تتبنى السوق نهجاً أكثر انتقائية، ليتم تقييم كل سهم على حدة».

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 5.9 %، مع انخفاض جميع المؤشرات الفرعية البالغ ‌عددها 33 مؤشراً.

وزاد معدل تقلب المؤشر نيكاي الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 31 ​مارس.

وتلقى المؤشر نيكاي أكبر الضغوط من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي كانت في السابق تدفعه إلى الصعود، إذ تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا 10.8 % وانخفضت أسهم شركة ​أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5 %.