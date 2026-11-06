3.2 تريليونات دولار خسائر وول ستريت في جلسة واحدة فقط



تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر بلغت نحو 3.2 تريليونات دولار من قيمتها السوقية المجمعة خلال جلسة اتسمت بتقلبات حادة، الخميس، بعد هبوط مؤشر «ناسداك» المركب ودخوله نطاق التصحيح.

وهبط مؤشر «إس آند بي 1500» -الذي يضم شركات مؤشر «إس آند بي 500» الرئيسي ومؤشري «إس آند بي 400» للشركات المتوسطة و«إس آند بي 600» للشركات الصغيرة- بنسبة 4.32 % إلى 1648 نقطة بنهاية جلسة اليوم.

وأدى ذلك إلى تكبد المؤشر واحدة من أعمق الخسائر في قيمته السوقية الإجمالية منذ مطلع الألفية، مع تسارع خروج المستثمرين من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودخول مؤشر «ناسداك» المركب نطاق التصحيح.

وتفاقمت موجة البيع بفعل مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين على الجمهوريين في انتخابات الكونجرس إلى إبطاء طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، التي دفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.44 % أو ما يعادل 1833 نقطة إلى 51523 نقطة.

وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 4.36 % أو 334 نقطة إلى 7353 نقطة في أعمق خسارة له منذ 19 شهراً، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 5.52 % أو 1421 نقطة إلى 24314 نقطة، لينهي التعاملات في نطاق التصحيح.

ناسداك

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع بشدة ​في ختام تعاملات الخميس، ليسجل أكبر ‌تراجع ​يومي له في 19 شهراً، مؤكداً دخوله في مرحلة تصحيح، وذلك وسط انخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بسبب مخاوف من لوائح تنظيمية أكثر صرامة تتعلق بالذكاء الاصطناعي بعد فوز الديمقراطيين ⁠بالسيطرة على الكونجرس الأمريكي.

وانخفض سهم شركة إنفيديا وغيرها ‌من كبرى شركات ‌تصنيع الرقائق الإلكترونية.

وتكبد المؤشر ناسداك المجمع أكبر انخفاض يومي له منذ ​إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب فرض ​الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» في ⁠أبريل 2025.

وأغلق المؤشر منخفضاً بأكثر من 10 % عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في السادس ​من ⁠أكتوبر، ما يؤكد حدوث تصحيح فني.

وقال جيد إيلربروك، وهو مدير محفظة لدى أرجنت كابيتال مانجمنت: «يبدو أن هذه ⁠هي مرحلة الاستسلام بالنسبة للأسهم المستفيدة من الإنفاق الرأسمالي لمراكز البيانات، لا سيما شركات أشباه الموصلات. لكنني أعتقد أن حجم هذه التحركات مبالغ فيه».

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد ‌اند بورز 500 انخفض 331.94 نقطة، أو 4.32 بالمئة، إلى 7353.65 نقطة، ​وهوى المؤشر ناسداك المجمع 1421.50 نقطة، بما يعادل 5.46 بالمئة، إلى 24315.02 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1842.69 نقطة، أو 3.45 بالمئة، إلى 51513.43 نقطة.