مخاوف تشديد الرقابة الأمريكية تهوي بالعملات المشفرة

تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء أو تعطيل التشريعات الداعمة لقطاع الأصول الرقمية، إلى جانب احتمالات تشديد الرقابة التنظيمية على شركات التداول والتكنولوجيا المرتبطة بالعملات المشفرة.

وشهدت السوق موجة بيع واسعة شملت كبرى العملات الرقمية، حيث هبطت بيتكوين بنسبة 4.49% لتتداول عند 76,485.93 دولاراً، فاقدة 3,591.78 دولاراً من قيمتها خلال الجلسة.

كما تراجعت إيثريوم بنسبة 6.36% إلى 2,261.34 دولاراً، بانخفاض قدره 153.62 دولاراً، فيما انخفضت سولانا بنسبة 3.96% إلى 90.96 دولاراً بعد خسائر بلغت 3.75 دولارات.

وامتدت الخسائر إلى العملات البديلة، حيث هبطت دوج كوين بنسبة 5.63% إلى 0.0724 دولار، متراجعة بمقدار 0.0043 دولار، بينما انخفضت إكس آر بي (XRP) بنسبة 3.73% إلى 1.25 دولار بخسارة بلغت 0.05 دولار.

ويتابع المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حيث توقع توماس باركين، رئيس البنك في ريتشموند، مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، لكنه أبدى عدم يقينه بشأن حجم الزيادات المقبلة أو وتيرتها.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة، لبحث آفاق سوق العمل، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 59 ألف وظيفة خلال أكتوبر.