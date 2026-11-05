بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات



رفع ​بنك إنجلترا أسعار الفائدة ‌اليوم ​الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار إلى احتمال تطبيق زيادة أخرى على الأقل إذا استمر الصراع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تتماشى مع المسار الذي سلكته بالفعل بنوك ‌مركزية رئيسية أخرى.



وقال بنك إنجلترا إن التضخم في بريطانيا من المرجح أن يصل إلى حوالي ‌خمسة بالمئة في منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد على مثلي الهدف الذي ​حدده البنك المركزي، ​ويشكل ضربة لرئيس الوزراء الجديد ⁠آندي بيرنام الساعي لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.



ورغم غياب ​أدلة ⁠تذكر ⁠حتى الآن على تسارع التضخم خارج القطاعات المتأثرة مباشرة بارتفاع ⁠تكاليف الطاقة، قال بنك إنجلترا إن حجم ضغوط التضخم المتوقعة جراء ارتفاع أسعار الطاقة على مدى أشهر يتطلب رفع سعر الفائدة الآن.



وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك ​بأغلبية ثمانية أصوات مقابل معارضة صوت واحد على رفع أسعار الفائدة من 3.75 بالمئة إلى ​أربعة بالمئة.