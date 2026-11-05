العملات المشفرة ترتفع رغم مخاوف تشديد الرقابة



صعدت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لترتفع عملة بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار، رغم المخاوف من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي إلى تعطيل التشريعات الداعمة للقطاع وتشديد الرقابة على شركات الأصول الرقمية.

وصعدت عملة بتكوين 0.19 % إلى 80226 دولاراً، والإيثريوم 0.01 % إلى 2415 دولاراً، وزادت سولانا 1.95 % إلى 96.54 دولاراً، وإكس آر بي 1.15 % إلى 1.32 دولار.

وتأتي المكاسب المحدودة التي سجلتها العملات المشفرة في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية للتطورات السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة، التي تُعد أحد أبرز مراكز صناعة الأصول الرقمية وتداولها.

وتتركز أنظار المستثمرين على انعكاسات التوازنات السياسية داخل الكونجرس الأمريكي على مستقبل التشريعات المنظمة للعملات المشفرة، خصوصاً في ظل تباين مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن آليات تنظيم القطاع ومستوى الرقابة المفروضة على الشركات العاملة فيه.

وتثير احتمالات تعزيز الديمقراطيين نفوذهم التشريعي مخاوف لدى بعض المستثمرين من تباطؤ إقرار مشروعات القوانين التي تستهدف توفير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للأصول الرقمية، بما يشمل تحديد صلاحيات الجهات الرقابية، وتنظيم منصات التداول، ووضع قواعد أكثر تحديداً لإصدار العملات الرقمية المستقرة وحماية المستثمرين. ويرى متعاملون أن أي تأخير في حسم هذه الملفات قد يطيل حالة عدم اليقين التنظيمي، ويؤثر في خطط الشركات والمؤسسات المالية للتوسع في تقديم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة.

وفي المقابل، ينظر مستثمرون إلى وجود إطار قانوني واضح باعتباره عاملاً أساسياً لتعزيز الثقة المؤسسية في القطاع، وتشجيع دخول المزيد من المؤسسات المالية الكبرى، فضلاً عن الحد من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والتلاعب بالسوق. كما تظل تدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المرتبطة ببتكوين والإيثريوم، إلى جانب توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة، من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.

ويترقب المستثمرون كذلك تطورات السيولة وشهية المخاطرة في الأسواق، في ظل استمرار حساسية الأصول الرقمية للتغيرات الاقتصادية والسياسية، ما يجعل تحركاتها عرضة للتقلبات مع صدور أي مستجدات تنظيمية أو اقتصادية مؤثرة.