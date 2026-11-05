صعود المؤشرات الأوروبية بدعم أسهم ‌شركات ​التعدين

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس بقيادة أسهم شركات التعدين، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية على القطاع.
وصعد المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.5 % إلى 660.33 نقطة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، مقترباً من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله في الجلسة الماضية.
وكسب قطاع الموارد الأساسية 2.7 % بدعم من صعود سهم أرسيلورميتال 6 % بعد أن تجاوزت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم توقعات الأرباح الأساسية.
وتلقت الأسواق دعماً من تداول خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، وسط توقعات بأن الخسارة الأحدث للجمهوريين قد تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب تصعيد الصراع مع إيران.
وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط، إذ هبط سهم (إيه.إس.إم.إل) 2.7 %، وسهم سويتيك 4.5 %، تأثراً بالتراجع في آسيا وسط مخاوف من أن يؤدي تدقيق للديمقراطيين إلى إبطاء وتيرة التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
وهوى سهم راينميتال 14 % بعد خفض الشركة توقعاتها للمبيعات في 2026 للمرة الثانية خلال 3 أشهر، قائلة إنها لم تعد تتوقع الحصول على عقد هذا العام لبرنامج مركبات أرمينيوس بوكسر الألماني، وإن إيرادات ذخائر المدفعية ستتأخر بسبب بطء الموافقات على الدفعات الإنتاجية.