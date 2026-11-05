صعود المؤشرات الأوروبية بدعم أسهم ‌شركات ​التعدين



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس ​بقيادة أسهم ‌شركات ​التعدين، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية على القطاع.

وصعد المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.5 % إلى 660.33 نقطة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، مقترباً من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله في الجلسة ‌الماضية.

وكسب قطاع الموارد الأساسية 2.7 % بدعم من صعود سهم أرسيلورميتال 6 % بعد ‌أن تجاوزت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب ‌في العالم توقعات الأرباح الأساسية.

وتلقت ‌الأسواق دعماً من ‌تداول خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، وسط توقعات ​بأن الخسارة ‌الأحدث للجمهوريين ​قد تدفع الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب إلى تجنب تصعيد الصراع مع إيران.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط، إذ هبط ​سهم (إيه.إس.إم.إل) ⁠2.7 %، وسهم سويتيك 4.5 %، تأثراً بالتراجع في آسيا وسط مخاوف من أن يؤدي تدقيق ⁠للديمقراطيين إلى إبطاء وتيرة التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وهوى سهم راينميتال 14 % بعد خفض الشركة توقعاتها للمبيعات في 2026 للمرة الثانية خلال 3 أشهر، قائلة إنها لم تعد تتوقع الحصول على ​عقد هذا العام لبرنامج مركبات أرمينيوس بوكسر الألماني، وإن إيرادات ذخائر المدفعية ستتأخر بسبب بطء الموافقات على الدفعات الإنتاجية.