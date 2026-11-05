نيكاي يتراجع بضغط خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات



تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وتراجع المؤشر نيكاي، متأثراً ​بموجة بيع حادة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه ‌الموصلات، رغم ​ارتفاع الغالبية العظمى من الأسهم المدرجة على المؤشر. وأغلق نيكاي، الذي تغلب عليه أسهم ​التكنولوجيا، منخفضاً 1.8 % متأثراً بخسائر شركات ​معدات تصنيع الرقائق، إذ هبط ⁠سهم أدفانتست 14.7 %، وسهم طوكيو إلكترون 9.4 %. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 161 سهماً، وتراجع 64 سهماً. فيما ​صعد المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.2 %، مع ارتفاع 25 قطاعاً من أصل 33 بقيادة قفزة بلغت 11.8 % في قطاع معدات النقل و7.2 % في قطاع ⁠العقارات.

وشكل اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة دافعاً لهذا التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا، وسط رهانات على أن الديمقراطيين سيبطئون وتيرة التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

واستفادت قطاعات أخرى من ذلك، مثل ⁠العقارات والتجزئة، مع قيام المستثمرين بإعادة توزيع استثماراتهم.

وكانت شركة تويوتا موتور من أبرز الرابحين، إذ قفز سهمها 16.7 % بعد رفع توقعاتها للأرباح.

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: «الأموال التي كانت تتدفق سابقاً إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى». وأضاف: «يتزايد حالياً الاعتقاد بأن مكاسب الديمقراطيين ستؤدي إلى تأخير ‌خطط مراكز البيانات، وهو ما يعني أن الوتيرة ‌الحالية لنمو الأرباح قد لا تستمر». لكنه أوضح أنه «في ظل ‌المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، ‌من المستبعد أن يتغير مسار بناء مراكز البيانات».

وكسب سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، 4.7 %، ما ساعد قطاع التجزئة على الصعود 5.1 %.

وتلقت السوق دعماً من تراجع أسعار النفط الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استياء الناخبين من الحرب مع إيران أسهم في ‌الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري، ما عزز الرهانات على انتهاء الصراع قريباً.

وتستورد اليابان، التي ​تفتقر للموارد الطبيعية، معظم احتياجاتها من الطاقة، وأغلبها من الشرق الأوسط.

وكان قطاع الشحن البحري من بين الأسوأ أداء إذ هوى 6.9 % وسط توقعات بانخفاض أسعار الشحن إذا انحسر الصراع في ​الشرق الأوسط.