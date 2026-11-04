النفط يهبط 8% مع ترقب مسار الحرب مع إيران.. وبرنت عند 95 دولاراً

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل خلال تعاملات الأربعاء، في ظل تداولات متقلبة، مع ترقب المستثمرين مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران واحتمالات التوصل إلى تسوية، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، وما قد يحمله ذلك من تداعيات على توجهات واشنطن السياسية والعسكرية في المنطقة.

وفي أحدث التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7.50 دولارات، أو 8%، إلى 95.43 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.13 دولارات، أو 7.2%، إلى 98.02 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات «رويترز».

وتأتي هذه الخسائر في أعقاب إغلاق خام برنت الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، وسط تقييم الأسواق فرص إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، إلى جانب المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وقال محللون إن زيادة صادرات النفط من الشرق الأوسط، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم وجود خطط فورية لشن ضربات ضد إيران، تمثل عوامل ضغط على الأسعار. كما أثارت نتائج الانتخابات الأمريكية تكهنات بشأن احتمال تقليص الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة، بما قد يفتح المجال أمام تسوية سياسية، رغم استمرار المخاوف من تجدد التصعيد.

لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير محسومة؛ إذ نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن واشنطن وطهران لا تزالان بعيدتين عن اتفاق ينهي الحرب، فيما تتواصل جهود الوساطة القطرية لتقريب وجهات النظر وتجنب تصعيد الهجمات. وفي المقابل، حذر متعاملون من أن تعثر المسار الدبلوماسي قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد، بما يعيد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسعار النفط.

إمدادات الخليج

وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «فورتيكسا» أن متوسط صادرات دول الخليج من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، باستثناء الغاز البترولي المسال، بلغ 17.1 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بنحو 18.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر. ورغم الانخفاض، فإن التدفقات تعادل نحو ثلاثة أرباع مستوياتها المسجلة قبل الحرب، وهو ما يعكس استمرار تعافي الإمدادات عبر المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الإمارات تدرس إنشاء خط أنابيب ثالث لتصدير النفط الخام بعيداً عن مضيق هرمز، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على الممر المائي الحيوي.

المخزونات الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، قدمت بيانات المخزونات بعض الدعم للأسعار، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 865 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، إلى 409.8 ملايين برميل، خلافاً لتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 877 ألف برميل.

كما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات خلال الأسبوع نفسه، فيما كانت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي قد أظهرت انخفاض مخزونات الخام بنحو 5.27 ملايين برميل.

وبذلك تتأرجح أسواق النفط بين ضغوط توقعات تحسن الإمدادات وتراجع مخاطر تعطلها، من جهة، ومؤشرات انخفاض المخزونات الأمريكية واستمرار عدم اليقين بشأن مسار الحرب والمفاوضات، من جهة أخرى.