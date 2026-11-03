الدولار يتماسك وسط التوترات الجيوسياسية

اتخذ الدولار موقفاً دفاعياً، الثلاثاء، في مواجهة الحذر في ​الأسواق إزاء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في حين ‌تراجع الدولار الأسترالي ​بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مثلما كان متوقعاً.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، قليلاً إلى مستوى 101.81 بعد انخفاضه، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في ‌شهر.

ومن العوامل التي ساهمت أيضاً في قوة الدولار، أن اليوان الصيني في السوق ​الخارجية يتجه لتسجيل أكبر ‌انخفاض يومي له منذ ​مايو، بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى ⁠0.34 بالمئة إلى 6.67 للدولار.

وجاءت هذه الحركة الحادة بعد أن أعلن بنك الصين الشعبي أنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للعملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى تشديد ظروف سيولة الدولار وإبطاء وتيرة ​المكاسب التي سجلها ⁠اليوان في الآونة الأخيرة.

واستقر اليورو ⁠عند 1.1182 دولار مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، وبلغ سعر الين 157.92 للدولار، وظل هو الآخر ثابتاً إلى حد كبير خلال عطلة في اليابان.

وتصدر بنوك مركزية بيانات للسياسة النقدية هذا ⁠الأسبوع من بينها في أستراليا وبريطانيا والنرويج والسويد.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي 25 نقطة أساس إلى 4.85 بالمئة كما كان متوقعاً الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وبهذه الخطوة، يصل إجمالي الزيادات هذا العام إلى 125 نقطة أساس.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى عند 0.6974 دولار بعد ‌قرار سعر الفائدة، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5616 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني بشكل كبير عند 1.3401 دولار، وأظهرت أحدث بيانات مؤشر ​مديري المشتريات أن الشركات الصناعية البريطانية بدأت الربع الأخير من عام 2026 بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين.

وتوقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 4.0 بالمئة من 3.75 بالمئة، في أول زيادة منذ أغسطس 2023، عندما كان التضخم ​لا يزال يزيد على ثلاثة ‌أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة.