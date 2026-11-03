العملات المشفرة تصعد متجاهلة اختراق «بينانس»

ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد حذر المستثمرين قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، ورغم تداعيات اختراق منصة «بينانس» الذي أدى إلى سرقة أصول مشفرة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.

وصعدت عملة بتكوين 0.25% إلى 76979 دولاراً، والإيثريوم 0.75% إلى 2263 دولاراً، وزادت سولانا 1.06% إلى 92.39 دولاراً، وإكس آر بي 0.59% إلى 1.25 دولار، ودوجكوين 0.81% إلى 0.0744 دولار.

وتأتي هذه التحركات وسط بيئة اقتصادية وجيوسياسية بالغة الحساسية للأسواق الرقمية؛ إذ تترقب الأسواق المالية العالمية عن كثب نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وما ستسفر عنه من تغييرات محتملة في خارطة التوازن السياسي والتشريعي، وخاصة في ما يتعلق بمسار القوانين المنظمة لقطاع الأصول المشفرة والتقنيات المالية الحديثة، والتي تشكل عنصراً حاسماً في تحديد مستويات السيولة وثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وعلى الصعيد التنظيمي والأمني، ألقت حادثة الاختراق الضخمة التي تعرضت لها منصة «بينانس» بظلالها الثقيلة على القطاع بأكمله، مسلطة الضوء من جديد على التحديات الهيكلية المتعلقة بأمن البنية التحتية لمنصات التداول المركزية وحماية محافظ المستخدمين من الهجمات السيبرانية المتقدمة، وفي ظل الاتهامات الموجهة لمجموعات قرصنة دولية بالوقوف خلف الهجوم، سارعت الجهات التنظيمية والشركات الكبرى المصدرة للعملات المستقرة لاتخاذ تدابير طارئة تضمنت تجميد أصول مشبوهة بمئات الملايين من الدولارات لمحاصرة حركة الأموال المسروقة.

في المقابل، سعت إدارة «بينانس» لاحتواء الذعر عبر توظيف صناديق الطوارئ والاحتياطيات المالية الخاصة بها لتعويض الأصول المتضررة وضمان استمرارية التشغيل، إلا أن هذه الهزات أبقت المستثمرين في حالة ترقب شديد وحذر مكثف حيال المخاطر التشغيلية والتقنية المحيطة بسوق العملات الرقمية على المدى القريب.

وفي هذا السياق، يشير محللون اقتصاديون إلى أن تزايد هذه المخاطر التنظيمية والتقنية قد يدفع المستثمرين المؤسسيين نحو تبني استراتيجيات تحوط أكثر صرامة، مؤكدين أن استعادة الثقة الكاملة بالسوق تتطلب تعزيز معايير الشفافية والامتثال وتحديث بروتوكولات الأمان السيبراني لمنع تكرار مثل هذه الاختراقات المدمرة مستقبلاً.