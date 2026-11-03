المؤشرات الأوروبية حمراء بضغط نزول أسهم قطاع التكنولوجيا



انخفضت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء، بضغط نزول أسهم قطاع التكنولوجيا، وذلك في ظل مخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وانخفض المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية ​وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الهبوط، في ظل ‌مخاوف تتعلق ​بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتقارير حول تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما أثر سلباً على شهية المخاطرة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 0.5 % إلى 645.8 نقطة، مع تراجع المؤشرات القياسية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ⁠بنحو 0.9 % بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش.

وقال مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة شنت هجمات على جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من ‌إبداء إيران استعدادها لإجراء محادثات سلام. كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه ربما يكون منفتحاً على تأجيل أي ‌ضربات على طهران حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي ‌للكونغرس.

وارتفعت أسعار خام برنت 1.6 % لتتجاوز 100 ‌دولار للبرميل، متعافية من ‌انخفاض بواقع 7 % في الجلسة السابقة. وتصدر قطاع التكنولوجيا موجة الهبوط، ونزل ​مؤشره 2 % مع انخفاض سهمي ​شركة أيكسترون وشركة إيه.إس.إم.إل ⁠3.5 % و2.8 % على التوالي، في حين تراجع سهم شركة سيمنس إنرجي 2.4 %.

وتعرضت مؤشرات التكنولوجيا الآسيوية لضغوط في ​وقت ⁠سابق من اليوم، إذ ⁠أعاد المستثمرون تقييم تداولات الذكاء الاصطناعي، في أعقاب النتائج المخيبة للتوقعات التي سجلتها كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في الأسبوع ⁠السابق. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يكون الحماس المرتبط بتطوير هذه التكنولوجيا قد أدى إلى المبالغة في تقييم أسهم هذا القطاع في السنوات القليلة الماضية.

كما أثرت توقعات هامش الربح الإجمالي المتشائمة لشركة التكنولوجيا العملاقة أبل للربع المهم ‌الذي يتزامن مع موسم الأعياد، نتيجة لارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، سلباً على ​شهية المخاطرة.

وخالف سهم شركة باير الاتجاه السائد بالسوق وصعد ستة في المئة ما أدى إلى ارتفاع مؤشر قطاع الرعاية الصحية، بعد أن رفعت مجموعة الأدوية والزراعة الألمانية توقعاتها لأرباح ​عام 2026.