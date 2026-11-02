تسجيلات «تسلا» تقفز في أوروبا والمنافسون الصينيون يوسعون حضورهم

دبي - البيان

سجلت شركة «تسلا» انتعاشاً ملحوظاً في تسجيلات السيارات الجديدة بعدد من الأسواق الأوروبية خلال أكتوبر، مع ارتفاعات قوية في شمال القارة وجنوبها، إلا أن أداءها جاء متفاوتاً من دولة إلى أخرى، في وقت تواصل فيه العلامات التجارية الصينية تعزيز حضورها وتوسيع حصتها في سوق السيارات الكهربائية.

وأظهرت بيانات هيئات ومؤسسات متخصصة أن تسجيلات سيارات «تسلا» ارتفعت بنسبة 248 % في السويد، و131 % في النرويج، و34 % في الدنمارك، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما سجلت الشركة نمواً بنسبة 271 % في إسبانيا، و186 % في البرتغال، و94 % في إيطاليا، وفق بيانات الجهات المعنية بتسجيل السيارات في تلك الأسواق.

وجاء هذا التحسن مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها سهولة المقارنة مع مستويات التسجيل المنخفضة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وارتفاع أسعار الوقود، والحوافز الحكومية، إلى جانب استمرار نمو الطلب على السيارات الكهربائية، غير أن تفاوت النتائج بين الأسواق يعكس احتدام المنافسة وتغير خريطة الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا.

وسجلت النرويج أبرز مؤشرات أداء «تسلا»، بعدما حققت الشركة أفضل شهر أكتوبر في تاريخها هناك، وتصدرت قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات، بحصة سوقية بلغت 9.8 %، وفق بيانات الاتحاد النرويجي للطرق. وفي المقابل، بلغت حصة العلامات التجارية الصينية 22.5 % من تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في البلاد، مسجلة أعلى مستوى شهري لها حتى الآن.

وعزا ريكو لومان، كبير الاقتصاديين في «آي إن جي ريسيرش»، قوة أداء «تسلا» في النرويج إلى ارتفاع مستويات الدخل، التي تجعل المستهلكين أقل ميلاً إلى البحث عن الخيارات الأقل تكلفة التي تقدمها العلامات التجارية الصينية، مقارنة بمستهلكين في أسواق أوروبية أخرى.

في المقابل، واجهت «تسلا» ضغوطاً أكبر في الدنمارك، حيث بلغت حصتها السوقية 0.73 %، وجاءت خلف علامات «بي واي دي» و«ليب موتور» و«إكس بينغ» و«إم جي»، التي تراوحت حصصها بين 1.6 % و5.5 %. وظهر اتجاه مشابه في إيطاليا، إذ ارتفعت حصة «تسلا» إلى 0.38 %، لكنها ظلت دون حصص «بي واي دي» و«ليب موتور» و«إم جي»، التي تراوحت بين 1.21 % و4.55 %.

وتواجه الشركة الأمريكية منافسة متزايدة من شركات صينية تقدم مجموعة أوسع من الطرازات والفئات السعرية، في وقت لا يزال اعتماد «تسلا» بدرجة كبيرة على طرازي «موديل 3» و«موديل واي» يشكل أحد ملامح استراتيجيتها في الأسواق الأوروبية.

وقال فيليبي مونوز، محلل قطاع السيارات مدير منصة «كار إندستري أناليسيس»، إن أسواق شمال أوروبا منفتحة على دخول علامات جديدة متى قدمت سيارات كهربائية تتمتع بالكفاءة، وهو ما ساعد «تسلا» في السابق على بناء موقعها، ويفتح المجال أمام الشركات الصينية لتحقيق تقدم سريع.

وتشير الأرقام إلى أن تعافي تسجيلات «تسلا» لا يعني انحسار المنافسة، بل يتزامن مع اتساع قاعدة الخيارات أمام المستهلك الأوروبي، وتزايد قدرة الشركات الصينية على اقتناص حصص سوقية متفاوتة بين دولة وأخرى.