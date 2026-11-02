المراقب المالي لنيويورك يحذر من إضعاف حقوق المساهمين في طرح «أنثروبيك»

جدد مارك ليفين، المراقب المالي لمدينة نيويورك، تحذيراته بشأن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، داعياً إلى معالجة المخاطر المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي وهيكل الحوكمة قبل المضي في إجراءات الإدراج، في ظل مخاوف من تداعيات التكنولوجيا المتقدمة على المجتمع والمستثمرين.

وكان ليفين قد دعا، في رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي، في 14 أكتوبر الماضي، إلى تأجيل الطرح العام الأولي إلى حين اتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالسلامة والحوكمة. وأشار إلى أن صناديق التقاعد العامة في نيويورك قد تصبح مستثمراً طويل الأجل في الشركة بعد إدراجها، ما يجعل حماية مصالح المساهمين والشفافية في إدارة المخاطر مسألتين أساسيتين.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد «أنثروبيك» لاستكمال إجراءات طرحها العام الأولي، وتقديم بيانات مالية محدثة ضمن وثائقها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وكانت الشركة قد أفصحت في نشرة الطرح عن مخاطر محتملة مرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك احتمالات وقوع أضرار واسعة النطاق، مشيرة إلى أنها قد تبطئ تطوير تقنياتها أو توقفه إذا خلصت إلى أن مواصلة العمل تنطوي على مخاطر تتجاوز الضمانات المتاحة.

وتضع هذه التطورات حوكمة شركات الذكاء الاصطناعي تحت تدقيق متزايد، خصوصاً مع انتقال الشركات العاملة في القطاع إلى أسواق المال، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول حقوق المساهمين، وحدود صلاحيات الإدارة، ومدى قدرة المستثمرين على التأثير في القرارات المتعلقة بتطوير التقنيات عالية المخاطر.

وتبرز أهمية هذه المسائل بالنسبة إلى صناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين، الذين يتعاملون مع استثمارات طويلة الأجل، ويحتاجون إلى وضوح بشأن آليات الرقابة والمساءلة وإدارة المخاطر، لا سيما في الشركات التي تطور تقنيات قد تكون لها آثار اقتصادية واجتماعية واسعة.