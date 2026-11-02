«جيرارد دانييلز» العالمية تختار أبوظبي مقراً رئيساً لعملياتها إقليمياً

أعلنت «جيرارد دانييلز»، الشركة العالمية المتخصصة في توفير القيادات التنفيذية وتقديم الاستشارات لمجالس الإدارة، عن اختيار أبوظبي مقراً إقليمياً رئيساً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد نحو عقدين من العمل مع شركات ومؤسسات مختلفة في أنحاء المنطقة.

وتؤكد هذه الخطوة المكانة المتنامية لدولة الإمارات وأبوظبي كمركز إقليمي للأعمال يجذب الشركات العالمية الطامحة إلى تعزيز حضورها والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها أسواق المنطقة. كما تؤكد أهمية استقطاب الكفاءات القيادية والخبرات الدولية في دعم نمو الشركات وتوسعها وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية.

وسيدعم المقر الجديد للشركة الواقع في «مركز التجارة العالمي» بأبوظبي، عمليات تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على قطاعات الطاقة، والخدمات الصناعية، وتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والبيئة العمرانية، والتعدين والمعادن الحيوية.

وقال وارن راشبروك، الرئيس التنفيذي لشركة جيرارد دانييلز: «أصبحت دولة الإمارات اليوم وجهة عالمية للشركات الدولية، ويؤكد اختيار أبوظبي مقراً إقليمياً رئيساً لعملياتنا متانة علاقاتنا الراسخة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وثقتنا بمستقبل المنطقة واستدامة اقتصاداتها. وستُمكّننا هذه الخطوة من تعزيز تعاوننا مع عملائنا ودعم نمو أعمالهم، مع مواصلة تقديم خدماتنا المتخصصة بنهج يتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة ويلبي احتياجات كل عميل، وهي السمات التي لطالما ميّزت أعمالنا».

وسيتولى جيمس كريستيان، الشريك الإداري في الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قيادة المقر الإقليمي الجديد بعد انتقاله من لندن إلى أبوظبي، مستفيداً من خبرته الواسعة في تقديم المشورة للشركات بشأن تعيين كبار القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة في المنطقة والأسواق العالمية، وخصوصاً في قطاعي الطاقة والصناعة.

وحول افتتاح المقر الجديد للشركة، قال كريستيان: قدمت «جيرارد دانييلز» خدماتها المتخصصة لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا على مدى قرابة عقدين، ويأتي افتتاح مقرنا في أبوظبي ليشكّل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز تقدمنا وتطوير علاقاتنا مع عملائنا وترسيخ حضورنا في المنطقة.

ويأتي افتتاح المقر الإقليمي الجديد بالتزامن مع مرور 40 عاماً على تأسيس الشركة، التي نجحت في توسيع نطاق أعمالها عالمياً عبر حضورها في أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى دولة الإمارات. وتعمل الشركة على ربط المؤسسات بالكفاءات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين، محققةً نسبة استبقاء بلغت 97% للقيادات التنفيذية التي تولّت تعيينها خلال عامين، ما يؤكد النهج الدقيق والمتخصص في عملها وخبرتها في توفير الكفاءات المناسبة لاحتياجات عملائها.