«بينانس» تسجل سحوبات بـ 3.64 مليارات دولار عقب الاختراق الإلكتروني

سجلت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» صافي تدفقات نقدية خارجة بقيمة 3.64 مليارات دولار، عقب استئناف عمليات السحب الأحد، بعد توقفها إثر اختراق إلكتروني أسفر، وفقاً للتقرير، عن سرقة أصول بقيمة 6.3 مليارات دولار.

ومثلت التدفقات الخارجة نحو 2.1% من إجمالي أصول المنصة، البالغة 171 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات المتاحة حتى 28 أكتوبر. ويأتي خروج هذه الأموال في أعقاب عودة خدمات السحب، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات الاختراق ومدى تأثيره في ثقة المستخدمين بالمنصة.

وأوضحت «بينانس» أن وتيرة السحب تراجعت وبدأت تستقر بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الساعات الأولى من استئناف الخدمة، في حين ظلت الإيداعات عند مستويات مرتفعة، وفق البيانات التي أوردها التقرير.

من جانبه، سعى تشانغبينغ تشاو، مؤسس «بينانس» ورئيسها التنفيذي السابق، إلى طمأنة العملاء، قائلاً إن 98% منهم اختاروا البقاء على المنصة، ومشيراً إلى أن الجزء الأكبر من التدفقات الخارجة سُجل خلال الساعات الأولى من استئناف عمليات السحب.

وتعكس حركة الأموال في أعقاب الحادث حجم الضغوط التي تواجهها المنصة في استعادة ثقة المتعاملين، فيما تظل وتيرة السحب والإيداع مؤشراً مهماً على تطورات استجابة العملاء لتداعيات الاختراق.