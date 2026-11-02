تباين المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي



تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الاثنين، في ظل تقييم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط المستمر منذ سبعة أشهر، بالتزامن مع الضغوط التي يشهدها قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف المستثمرين، بشأن استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، ونزل سهم شركة ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات بشكل حاد، بعد أن خفضت توقعاتها بشأن هامش الربح لعام بأكمله.

وتراجع المؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي 0.3 % إلى 645.04 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.

وخسر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي على المؤشر ستوكس 600 1 %، ليتصدر قائمة ‌القطاعات الأكثر انخفاضاً، وذلك بعد أن سجل، يوم الجمعة، أكبر مكسب شهري له منذ فبراير 1987 عند 14 %.

وتراجعت أسهم قطاع الطاقة 1 %، متأثرة بانخفاض أسعار خام برنت 3 % في وقت ‌أجرى فيه مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي، بهدف ​التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية - ​الإسرائيلية على إيران.

وارتفعت أسهم ⁠شركات الطيران، التي تستفيد من انخفاض تكاليف الوقود، وصعد سهم لوفتهانزا 1.6 %، وزاد سهم الخطوط ​الجوية الفرنسية (إير ⁠فرانس) 2 % في المئة.

وهوى سهم ألستوم 27 % بعد أن خفضت الشركة توقعاتها، إذ أدت مشاكل التنفيذ في منصة (كوراديا ⁠ماكس) في ألمانيا إلى انخفاض حاد في أرباح النصف الأول من السنة المالية، وتتوقع الشركة الآن تدفقاً نقدياً حراً سلبياً لهذا العام، مقارنة بتوقعات إيجابية سابقة.

وارتفعت أسهم شركات رقائق إلكترونية مثل ‌إيكسترون 2.4 %، وزاد سهم إنفينيون 1 %، متعافياً من ​موجة بيع حادة في قطاع التكنولوجيا الأسبوع الماضي عقب نتائج مخيبة للآمال، سجلتها شركات تكنولوجيا عملاقة في مجال خدمات الحوسبة السحابية، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً.