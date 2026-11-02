نيكاي يتراجع بضغط نزول سهم «كيوكسيا» ‌المصنعة ​لرقائق الذاكرة



تراجع المؤشر نيكاي الياباني ​في ختام تداولات الاثنين مع نزول سهم شركة كيوكسيا ‌المصنعة ​لرقائق الذاكرة بشكل حاد، في حين حدت مكاسب حققتها طوكيو إلكترون وشركات أخرى ذات توقعات قوية من حجم الخسائر.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.33 % عند 63081.86 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.88 ⁠% إلى 3930.28 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا كبير محللي استراتيجيات السوق في إيواي كوزمو سكيوريتيز «كانت هناك عوامل سلبية مثل انخفاض بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي ‌وأرباح شركة كيوكسيا». وأضاف «لكن بعض الشركات مثل طوكيو إلكترون وباناسونيك أعلنت عن أرباح أقوى من المتوقع، مما ‌دعم المؤشر نيكاي».

وهوى سهم كيوكسيا 15.78 % ليصبح أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي، بعد ‌أن خيبت توقعات ‌الشركة للربع المنتهي في ديسمبر آمال المستثمرين. وقفز سهم شركة ​طوكيو إلكترون 5.16 % بعد ​أن توقعت شركة معدات صناعة ⁠الرقائق الإلكترونية أن يرتفع صافي الأرباح السنوي 50 %، متجاوزة توقعات المحللين.

وارتفع سهم شركة باناسونيك هولدنجز 5.41 ​% بعد أن ⁠رفعت الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية والمنتجات الصناعية توقعاتها للأرباح التشغيلية للسنة بأكملها بنسبة 20 % لتصل إلى 710 مليارات ⁠ين (4.51 مليارات دولار)، مدعومة بمجموعة من العوامل بما في ذلك الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي الذي جاء أقوى من المتوقع.

وتراجعت أسهم بنوك كبرى، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف.جيه المالية، ومجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية بنحو 2 % لكل منها.

ومن ​بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 32 %، وانخفض 65 %، وظل 2 % دون تغيير.

(الدولار = 157.5300 ​يناً)