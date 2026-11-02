كوريا تضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي والرقائق

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم الاثنين في خطاب الميزانية السنوي أمام البرلمان، أن سيول ستضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بحلول عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 16 مليار دولار.

وتُعد البلاد مركز ثقل تكنولوجي وهي موطن لشركتي سامسونغ وإس كيه هاينكس، وهما اثنتان من أكبر ثلاث شركات مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، وهي مكونات مطلوبة بشدة بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقال لي "سنخصص 21,3 تريليون وون (16 مليار دولار) لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، +المشاريع الكبرى الثلاثة+، بالإضافة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمبلغ يقارب ضعف ما تم تخصيصه هذا العام".

وأضاف "سنقوم باستثمارات جريئة في الذكاء الاصطناعي ومحركات النمو المستقبلية، من أجل تعزيز إمكانات النمو في اقتصادنا، وهو ما يمثل ركيزة قوته الاقتصادية".

وأشار إلى أن الحكومة ستستثمر 4,7 تريليونات وون لدعم "مشاريع تطوير الذكاء الاصطناعي الرائدة بهدف تحقيق أداء يتصدر المستويات العالمية لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، والذي يُعدّ أصلا استراتيجيا وطنيا".

وقدّم هذا المقترح في خطاب استعرض خطط إنفاق حكومته لعام 2027. وتبلغ الميزانية المقترحة 821 تريليون وون، بزيادة 12,8 في المئة عن العام الحالي، ما يجعلها أكبر مقترح ميزانية على الإطلاق.

ويحتاج لي الآن إلى أن يقر البرلمان مقترح الميزانية، وهو أمر مرجح بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها حزبه.

وفيما يتعلق بميزانية الدفاع، قال الرئيس إن حكومته تسعى لزيادة 8,2 في المئة عن مستوى العام الحالي، لتصل إلى 73,3 تريليون وون.

وأوضح لي أن الحكومة ستسعى للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية وطائرات مقاتلة من طراز "كي إف-21"، وستعمل على "تحويل جيشنا بسرعة إلى قوة ذكية ونخبوية، من خلال إنشاء أنظمة متكاملة تجمع بين العناصر البشرية والأنظمة غير المأهولة، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمسيّرات".