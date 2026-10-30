"بتكوين" دون 77 ألف دولار بعد اختراق «باينانس»

هبطت عملة بتكوين دون مستوى 77 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، لتعمق خسائرها بعد إعلان شركة «باينانس هولدينغز» تعرضها لعملية اختراق قياسية، هزت سوق العملات المشفرة، وأعادت إثارة التساؤلات بشأن أمن أصول العملاء، حتى لدى أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية بما يصل إلى 3.1% يوم الجمعة، لتسجل 76 ألفاً و300 دولار. كما انخفضت عملات رقمية أخرى، من بينها عملات تأثرت بالاختراق الأمني. وهبط رمز «باينانس» بنحو 5% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى حوالي 700 دولار.

وتُعد عملية الاختراق الإلكتروني، التي استولى خلالها المهاجمون على أكثر من 6 مليارات دولار، أكبر سرقة مسجلة في تاريخ العملات المشفرة، كما تمثل ضربة جديدة لقطاع أمضى سنوات في محاولة التخلص من سمعته المرتبطة بعمليات الاختراق والاحتيال وانهيار منصات التداول. كذلك، وضعت الحادثة الإجراءات الأمنية لدى «باينانس» نفسها تحت المجهر، بعدما أثارت تساؤلات بشأن كيفية تعرض منصة بهذا الحجم، تحتفظ بأصول تتجاوز قيمتها 135 مليار دولار على منصتها، لاختراق بهذه الضخامة. وقالت «باينانس» الجمعة إنها خصصت 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة في أعقاب الحادثة.

وقال جيف كو، كبير المحللين لدى «فيا بي تي سي»، إن سوق العملات المشفرة الأوسع كانت تميل بالفعل إلى الهبوط، وهو ما يفسر سرعة انتشار موجة البيع في مختلف الأصول. وأضاف أن «باينانس» قادرة على استيعاب الخسائر.

وكانت بتكوين وغيرها من العملات الرقمية تتعرض بالفعل لضغوط خلال الأسبوع الجاري، في ظل تأثير عوامل الاقتصاد الكلي الأوسع على الأسواق. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 2.4% قبل بدء التداولات، عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال لشركات من بينها «أمازون دوت كوم» و«إنتل».

وظلت بتكوين تتحرك حول مستوى 80 ألف دولار معظم أيام الأسبوع، إلا أن انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة 11 مليار دولار على منصة «ديربيت» يوم الجمعة ألقى بظلاله على السوق، وزاد من حالة العزوف عن المخاطرة. ووفقاً لبيانات «كوين غلاس»، جرت تصفية مراكز شراء على العملات المشفرة بقيمة نحو 1.3 مليار دولار خلال 24 ساعة.

وقالت نويل آتشيسون، كاتبة النشرة الإخبارية «كريبتو إيز ماكرو ناو»، إن توالي الضربات التي تعرضت لها البنية التحتية للعملات المشفرة خلال الأشهر الأخيرة قد يثني مستثمرين محتملين عن دخول السوق.

وأضافت: رأينا أن الاحتفاظ بالأصول ذاتياً ليس آمناً، وأن الاحتفاظ بها لدى منصات التداول ليس آمناً أيضاً، كما أن موجة الهجمات التي تشنها روبوتات الذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن في مختلف التطبيقات المتصلة بالإنترنت ستزيد من قلق الجميع، لكنها أشارت إلى أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن كل اختراق أمني جديد يسهم في تعزيز مستويات الأمان.