تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم التكنولوجيا



تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة بضغط تراجع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية. وهبط المؤشر نيكاي بما يصل إلى 3 % خلال الجلسة متأثراً بتراجع أسهم الرقائق الإلكترونية ‌في ظل ​تزايد المخاوف إزاء استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وجاءت الخسائر في أسهم طوكيو على أثر أداء نظيراتها في وول ستريت، التي تعرضت لضغوط إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل، والتي أظهرت استنزافاً مهولاً للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.1 %، ليصل إلى 63290.11 عند الإغلاق،، مع تراجع أسهم ‌شركتي معدات الرقائق أدفانتست وطوكيو إلكترون 5.9 % و5.2 % على الترتيب. وعلى مدار الأسبوع، تمكن المؤشر نيكاي من تحقيق مكاسب بلغت 1 %.

وفي المقابل، انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1 %، ​لكنه ظل ⁠محافظاً على المستوى المستقر ⁠بالنسبة للأداء منذ بداية الأسبوع.

وقالت ⁠ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «يمكن اعتبار هذا مؤشراً على تزايد المخاوف بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم».

ولم تتأثر السوق بشكل يذكر بالإعلان المفاجئ لبنك اليابان المركزي عن ‌عزمه تسريع وتيرة بيع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة اعتباراً من يناير، إذ أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت ‌متوقعة على نطاق واسع.

وشهدت التداولات تقلبات هذا الأسبوع، إذ ​تسببت تقارير الأرباح الصادرة ‌من اليابان والولايات المتحدة ​وكوريا الجنوبية في تقلبات حادة في ⁠أسهم شركات التكنولوجيا.

وبصرف النظر عن النتائج فإن انخفاض أسعار النفط الخام، المدفوع بالتفاؤل إزاء المحادثات في الشرق الأوسط، دعم الأسهم اليابانية. وتعتمد اليابان، ⁠التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية، بشكل كبير على واردات الطاقة، خصوصاً من الشرق الأوسط.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 123 وارتفع 100 سهم، بينما بقي سهمان دون تغيير.

وإلى جانب شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون، شملت قائمة الخسائر الكبيرة في قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي شركة ‌إيبيدن التي هوت أسهمها 15.2 بالمئة، وشركة ليزرتك التي تراجعت 8.8 %، ومجموعة سوفت بنك بانخفاض ​بلغ ستة بالمئة.

كما شهدت بورصة طوكيو بعض المكاسب الكبيرة، إذ قفزت أسهم شركة صناعة الألعاب كونامي 15 %، لتصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي. وتلتها شركة أورينتال لاند المشغلة لمنتجع (طوكيو ديزني) ​بمكاسب بلغت 8.5 %.