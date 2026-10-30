تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط موجة بيع في قطاع التكنولوجيا



تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة، وسط موجة بيع في قطاع التكنولوجيا، حيث تعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا لضغوط ناجمة عن تجدد المخاوف بشأن العوائد على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ظل المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الأرباح القوية للشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.25 ⁠% إلى 647.49 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وشهرية.

وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر الجمعة، إذ انخفض مؤشر القطاع 2 % بعد أن تسببت نتائج شركتي أمازون وإنتل في تأجيج ‌مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الضخم ‌المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعوائد التي يمكن أن ‌يدرها.

كما أثرت حالة ‌الضبابية السياسية في فرنسا سلباً على ثقة المستثمرين هذا الشهر، ​حيث يواجه ‌البلد ضغوطاً ​متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ⁠وارتفاع الدين الحكومي.

ومع ذلك، عززت الأرباح القوية لشركات مثل إيه.إس.إم.إل وشل وإيرباص الثقة في وضع ​الشركات ⁠الأوروبية ⁠ورفعت ثقة المستثمرين.

وارتفعت أسهم شركة بي.بي 1.1 % بعد أن سجلت أرباحاً صافية في الربع الثالث ⁠فاقت التوقعات، في حين قفزت أسهم بوما الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 4 % بعد إعلان أرباحها الفصلية.

ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات، صعد سهم شركة باير 4.1 %، بعد ‌فوزها الخميس في دعوى قضائية رفعتها 3 نساء قائلات ​إن مبيد الأعشاب (راوند أب) الذي تنتجه الشركة تسبب في إصابتهن بالسرطان.

ويترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث في وقت ​لاحق.