«ألفابت» تخيب توقعات الإيرادات رغم طفرة الحوسبة السحابية

سجلت شركة «ألفابت» الشركة الأم لـ«جوجل» مبيعات مخيبة للآمال في معظم أنشطتها الأساسية خلال الربع الثالث، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن مئات المليارات من الدولارات التي تنفقها الشركة على الذكاء الاصطناعي. وانخفض السهم في تداولات ما بعد الإغلاق.



