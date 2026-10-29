«المركزي الأوروبي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

​أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ‌دون ​تغيير، اليوم الخميس، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكنه حذر من تزايد مخاطر التضخم نتيجة الارتفاع الحاد في ⁠تكاليف الطاقة، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

ورفع ‌البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين هذا العام لمنع ترسخ ‌الزيادة في أسعار الطاقة الناجمة ‌عن حرب إيران، مشيراً إلى وجود ‌حاجة إلى ‌إقرار زيادات محتملة في أسعار الفائدة مستقبلاً، وإن ​لم يكن ‌على ​عجلة من أمره، ⁠في ظل غياب مؤشرات على ظهور آثار تضخمية ثانوية خطيرة.

وفي قرار ​نشر ⁠بعد ⁠ساعات فقط من إعلان رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اعتزامها ⁠التنحي مبكراً عن منصبها، حذر البنك من أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع في ضوء الزيادة الأحدث في أسعار النفط والغاز.

وقال ‌البنك المركزي الأوروبي في بيان: «واصلت أسعار ​الطاقة ارتفاعها، ما يشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم ومخاطر هبوطية على توقعات النمو».

وأعلنت رئيسة ​البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ‌اليوم ​ الخميس استقالتها، لتنهي بذلك تكهنات استمرت لأشهر بشأن مستقبلها في وقت حرج بالنسبة لأوروبا والبنك. وستترك لاجارد منصبها في السابع من فبراير شباط، مما يمنح زعماء الاتحاد ⁠الأوروبي وقتا لاختيار من سيخلفها قبل موعد انتخابات فرنسا الرئاسية.