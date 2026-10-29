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الذهب يفقد 0.7 % من قيمته وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

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وكالات

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمائة لتسجل 4039.26 دولاراً للأوقية، بضغط من قوة الدولار وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4051 دولارا.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية (نفقات الاستهلاك الشخصي) في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات حول مسار السياسة النقدية، وسط توقعات للمتعاملين بنسبة 78 بالمائة لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 53.60 دولاراً للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1533.50 دولاراً، بينما ارتفع سعر البلاديوم ​0.7 بالمئة إلى 1017.29 ‌دولاراً.

 