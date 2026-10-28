مرسيدس تعتزم خفض مزيد من الوظائف

تعتزم شركة «مرسيدس بنز» الألمانية استئناف برنامج للمغادرة الطوعية في ديسمبر، وتجري محادثات مع النقابات بشأن خفض إضافي للتكاليف، وسط منافسة شرسة وتراجع الطلب في السوق الصينية.

وقال رئيسها التنفيذي أولا كالينيوس الأربعاء، إن الشركة قررت استئناف البرنامج في ألمانيا لخفض تكاليفها الثابتة، من دون تحديد عدد الوظائف المستهدف إلغاؤها، مشيراً إلى أنّ المحادثات لا تزال جارية.

وأوضح أنّ ألمانيا تستحوذ على نحو 15% من مبيعات الشركة، لكنها تضمّ ثلثي موظفيها وهياكلها التشغيلية، مؤكداً مواصلة تعديل هياكلها بما يتناسب مع إيراداتها.

وكانت مرسيدس حذّرت بشأن أرباح العام بأكمله، بسبب الصعوبات في الصين، لتصبح ثالث شركات السيارات الألمانية الكبرى التي تصدر تحذيراً مماثلاً، بعد «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو».

وارتفع صافي أرباحها في الربع الثالث بنحو 30 في المئة إلى 1,52 مليار يورو، رغم انخفاض إجمالي المبيعات 4,5 في المئة إلى 30,7 مليار يورو، مدفوعاً إلى حدّ كبير بانهيار المبيعات في الصين.

ورغم هذه الضغوط، شدد كالينيوس على أن الشركة لا تستطيع التخلي عن السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات عالمياً، رغم حرب أسعار شرسة تؤججها أكثر من 100 شركة متنافسة.