«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتماسكت عملة بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار منخضة بنسبة 0.2% فيما انخفضت الإيثريوم 1% إلى 2366 دولاراً، وسولانا 1.87% إلى 102.92 دولار، وإكس آر بي 0.39% إلى 1.33 دولار.

وتترقب الأسواق العالمية توجهات السياسة النقدية الأمريكية، في ظل متابعة المستثمرين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار التضخم وتوقيت أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة .خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب قرارات البنك المركزي الأمريكي أهمية خاصة بالنسبة إلى الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، التي تتأثر بتحركات السيولة وتكاليف الاقتراض وتغير شهية المستثمرين للمخاطرة.

ويترقب المتعاملون إشارات توضح مدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو الاتجاه نحو خفضها، وفقاً لتطورات البيانات الاقتصادية، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، وقد يؤدي استمرار السياسة النقدية المتشددة إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية ذات العوائد، ما قد يحد من تدفقات الاستثمار نحو العملات المشفرة، في حين يمكن أن يدعم التوجه نحو التيسير النقدي الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة.

وتتأثر عملة بتكوين، صاحبة أكبر قيمة سوقية بين العملات المشفرة، بهذه التوقعات، إلى جانب تدفقات الاستثمار المؤسسي وتطورات الطلب على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بها. كما تتحرك العملات البديلة، مثل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي، في كثير من الأحيان بالتوازي مع اتجاه السوق العام، مع اختلاف مستويات التقلب وحساسية كل عملة للأخبار والتطورات الخاصة بها.

ويرى متابعون أن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على الرسائل التي سيبعث بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والفائدة، ومدى توافقها مع توقعات المستثمرين. كما ستظل السيولة وحركة رؤوس الأموال ومستويات الطلب عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار، وسط استمرار التقلبات التي تميز سوق الأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن أي تحرك صعودي لا يضمن استمرار المكاسب، إذ قد تتغير اتجاهات التداول سريعاً تبعاً للمستجدات الاقتصادية والنقدية العالمية.