24.5 مليار دولار كلفة عمليات الدفع لشركات الطيران خلال عام 2025

بلغت تكاليف معالجة المدفوعات لدى شركات الطيران حول العالم 24.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل مبيعات بلغت 1.05 تريليون دولار، مع ارتفاع إجمالي تكاليف الدفع بنسبة 10.4 % مقارنة بعام 2023، متجاوزاً نمو مبيعات السفر البالغ 7.7 % خلال الفترة نفسها، وفق بيانات جديدة أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وتكشف البيانات عن ضغط متزايد على ربحية شركات الطيران، إذ بلغ متوسط تكلفة معالجة المعاملة الواحدة 5 دولارات لكل مسافر، في حين يتوقع «إياتا» أن تحقق شركات الطيران صافي ربح قدره 4.50 دولارات لكل مسافر في عام 2026، ما يعني أن تكلفة الدفع وحدها تتجاوز متوسط الربح الصافي المتوقع لكل مسافر، ويقصد بـ «عمليات الدفع» هو التكاليف التي تتحملها شركات الطيران لتحصيل الأموال من المسافرين ووكالات السفر مقابل تذاكر الطيران والخدمات الإضافية، وليس قيمة المدفوعات نفسها.

وقالت ساندرين لو بورن، المديرة العامة بالإنابة والمديرة المالية لـ«إياتا»: إن قطاع الطيران يعمل في بيئة شديدة التنافسية تتسم بهوامش ربح منخفضة، الأمر الذي يجعل التدقيق في مختلف بنود التكاليف ضرورة مستمرة. وأضافت أن ارتفاع تكلفة معالجة المدفوعات بوتيرة أسرع من الإيرادات، رغم التطورات في التكنولوجيا المالية، يعزز الحاجة إلى تحسين الكفاءة وخفض الأعباء التشغيلية.

الحصة الأكبر

وأظهر تحليل «إياتا» أن رسوم الدفع المباشرة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التكاليف في 2025، بقيمة 20.7 مليار دولار، تعادل 84.5 % من الإجمالي. وبلغت التكاليف التشغيلية المرتبطة بأنظمة الدفع وتأخر التدفقات النقدية والموظفين ومتطلبات الامتثال نحو 2.9 مليار دولار، أو 11.8 %، فيما سجلت خسائر الاحتيال والمبيعات غير المحصّلة 900 مليون دولار، بما يعادل 3.7 %.

وسجلت البطاقات أعلى تكلفة بين وسائل الدفع، بمتوسط رسوم بلغ 2.53 % من قيمة المعاملة، مقارنة بمتوسط إجمالي يقدّر بنحو 1.97 %، في حين انخفضت تكلفة بعض خيارات الدفع الأقل كلفة إلى 0.01 %، وفق البيانات.

بدائل الدفع

وفي مواجهة هذه التكاليف، يعمل الاتحاد على تشجيع استخدام وسائل دفع بديلة أقل كلفة، إلى جانب تطوير أدوات تساعد شركات الطيران على إدارة المدفوعات وتحسين كفاءتها. وأظهر استبيان المسافرين العالمي الصادر عن «إياتا» لعام 2025 أن 29 % من المسافرين يفضلون المحافظ الرقمية، مقابل 8 % يفضلون حلول الدفع الفوري المحلية.

وتتيح خدمة «إياتا باي» للمسافرين شراء الرحلات عبر حلول الدفع الفوري المحلية، وقد أُطلقت في 34 دولة من خلال 38 نظام دفع. كما توفر بوابة «إياتا المالية» منصة لإدارة مدفوعات شركات الطيران ومزودي خدمات السفر وتحسينها عبر قنوات بيع متعددة في أكثر من 170 دولة، باستخدام ما يزيد على 300 وسيلة دفع.

ويعمل «إياتا» كذلك على تعزيز الشفافية بشأن تكاليف بطاقات الوكالات، من خلال حل يتيح لشركات الطيران تحديد سياساتها المتعلقة بالدفع ضمن خطة الفوترة والتسوية التابعة للاتحاد، بما يساعدها على تقييم قبول بطاقات الوكالات مقارنة بالبدائل الأقل كلفة، ومنها «إياتا إيزي باي».

وتشمل الجهود أيضاً تطوير آليات دفع أكثر كفاءة لسفر الشركات، بالتوازي مع التحول نحو منظومة العروض والطلبات، بما يهدف إلى تبسيط التسويات وتحسين بيانات المدفوعات وتوسيع الخيارات المتاحة لشركات الطيران وعملائها من المؤسسات.

كما طور الاتحاد إطاراً لإدارة مدفوعات شركات الطيران يساعد على مواءمة القرارات التجارية والمالية والتشغيلية، بما يحقق التوازن بين تجربة العملاء والأداء المالي.

وقالت لو بورن إن توسيع خيارات الدفع قد يسهم في استعادة إيرادات إضافية، مشيرة إلى أن نحو محاولة واحدة من كل خمس محاولات لشراء الخدمات الإضافية لا تكتمل بسبب رفض وسيلة الدفع الأولى وعدم إتاحة بديل. وأضافت أن توفير خيارات أكثر يمكن أن يساعد شركات الطيران على استعادة جزء من هذه الإيرادات المفقودة.