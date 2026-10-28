ستيلانتس تواجه صعوبات مع التحول نحو السيارات الكهربائية



تواجه شركة ستيلانتس لصناعة السيارات صعوبات كبيرة مع التحول نحو السيارات الكهربائية. وأعلنت الشركة عن خسارة فصلية، الأربعاء، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة الأم لأوبل وفيات وبيجو وجيب وكرايسلر مواجهة إعادة الهيكلة المكلفة لاستراتيجيتها المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 453 مليون يورو (503 ملايين دولار) في الربع الثالث، وهي أقل بشكل كبير من الخسارة السابقة البالغة 4.53 مليارات يورو المسجلة قبل عام، عندما تأثرت الأرباح برسوم غير مكررة كبيرة.

ومع ذلك، تمثل الأرقام الأخيرة عودة إلى الخسائر للمجموعة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، والتي كانت قد حققت أرباحاً في النصف الأول من عام 2026. وتضاعف الربح التشغيلي المعدل إلى ثلاثة أضعاف تقريباً ليصل إلى 256 مليون يورو، مقارنة بـ90 مليون يورو قبل عام، على الرغم من أن هامش التشغيل ظل ضئيلاً عند 0.7% فقط.

وتواجه ستيلانتس صعوبات بسبب تكاليف تقليص طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حيث أجبر إلغاء حوافز الشراء والتغييرات في السياسات الحكومية شركات صناعة السيارات على إعادة النظر في خططها.

وأدى هذا التحول إلى شطب مليارات اليوروهات من قيمة التكنولوجيا وطرازات السيارات، فضلاً عن نفقات إضافية على الموردين.

كما أبلغت الشركة عن تدفقات نقدية صناعية حرة خارجة بلغت نحو 4 مليارات يورو خلال الربع.

الإيرادات ترتفع بشكل طفيف على الرغم من تراجع المبيعات. وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 1% لتصل إلى 37.6 مليار يورو، حتى مع انخفاض شحنات السيارات بنسبة 1% لتصل إلى أقل من 1.3 مليون وحدة بقليل. وزادت الإيرادات بنسبة 3% في كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، لكنها انخفضت بنسبة 3% في أمريكا الشمالية، و19% في الشرق الأوسط وأفريقيا، و7% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعلى الرغم من التحديات، تمسك الرئيس التنفيذي لستيلانتس أنطونيو فيلوسا وفريقه الإداري بتوقعاتهم للعام بأكمله.