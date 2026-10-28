تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع أسعار النفط



تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بضغط ارتفاع أسعار النفط وقبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره الخميس. وتراجعت الأسهم ​الأوروبية بشكل طفيف، مع ‌تقييم ​المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك كبرى مثل دويتشه بنك وسانتاندير، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ⁠الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 % إلى 642.64 نقطة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سهم دويتشه ‌بنك 3.5 %، بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثالث 2 %، وهو ما فاق توقعات ‌المحللين وخالف التوقعات التي كانت تشير ‌إلى الانخفاض.

في المقابل، ‌انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9 %، بعد إعلان أرباح ​الربع الثالث، ‌ما ​دفع المؤشر الإسباني الرئيسي ⁠الذي يغلب عليه قطاع البنوك للهبوط 1 %، لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً ​بين ⁠نظيراتها ⁠الأوروبية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 %، ما قوض الرغبة في المخاطرة قبل ⁠قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر قطاع الطاقة 0.4 %.

وشكلت أسهم شركات التكنولوجيا نقطة مضيئة أخرى، ‌بعدما ارتفعت 0.3 %، بفضل تجدد الحماس تجاه الذكاء ​الاصطناعي، وقبل صدور نتائج أرباح حاسمة لشركتي ألفابيت ومايكروسوفت، المقرر الإعلان عنها بعد إغلاق الأسواق الأمريكية الأربعاء.