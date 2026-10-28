اختراق بيانات عملاء 3 شركات مالية كورية جنوبية

أعلنت شركات دايشين للأوراق المالية، وميريه أسيت للاستثمارات العالمية، وبورصة العملات المشفرة بيثامب في كوريا الجنوبية، الأربعاء، عن تعرض بيانات متعلقة بعملائها للاختراق.

وقالت شركة دايشين للأوراق المالية إن المعلومات الشخصية لـ 38 ألفا و490 عميلا تعرضت للاختراق، لتكون من بين الشركات التي أبلغت عن تسريب بيانات، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحت الشركة أن المعلومات المسربة شملت بيانات حساسة، من بينها الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة، وذلك بعد رصد مؤشرات على وصول قراصنة إلى البيانات دون تصريح الأسبوع الماضي.

وأضافت دايشين أنها تحقق في الواقعة بالتعاون مع السلطات، وأبلغت العملاء بتسريب بياناتهم.

وأكدت الشركة أنها ستعوض المتضررين وفقًا للقانون إذا تسبب اختراق البيانات في وقوع أضرار.

وفي سياق متصل، سُربت بعض المعلومات الشخصية لعملاء بورصة العملات المشفرة بيثامب إثر هجوم إلكتروني نفذه طرف خارجي، وفقا لما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر في القطاع.