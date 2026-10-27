تراجع جماعي للعملات المشفرة.. «بتكوين» دون 80 ألف دولار

واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها بشكل جماعي، لتتداول «بتكوين» دون مستوى 80 ألف دولار خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية على نطاق واسع.

وانخفضت عملة بتكوين 0.24 % إلى 79681 دولاراً، والإيثريوم 0.30 % إلى 2308 دولارات، وهبطت سولانا 0.68 % إلى 99.75 دولاراً، وإكس آر بي 0.12% عند 1.30 دولار.

واستحوذت «بتكوين» على ما يقارب من 60 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة البالغة 2.67 تريليون دولار، فيما سجل إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 64 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ويأتي هذا الأداء السلبي في سوق الأصول الرقمية انعكاساً لحالة ترقب واسعة تحكمها تحركات المستثمرين والسيولة المرتبطة بالأسواق التقليدية، حيث تتأثر أسعار العملات المشفرة بشكل مباشر بمدى شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ومع استمرار بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدفوعة لعوائد مثل العملات المشفرة، مقارنة بأدوات الدخل الثابت وعوائد السندات الحكومية التي تجذب جزءاً كبيراً من السيولة المتاحة.

من جهة أخرى، يرى محللون أن كسر «بتكوين» لحاجز 80 ألف دولار نزولاً يعكس اختباراً لمستويات دعم فنية حرجة، قد تحدد مسار السوق على المدى القصير، وسط ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى تتعلق بمستقبل التيسير النقدي، وهو ما قد يعيد رسم خريطة التدفقات النقدية نحو الأصول المشفرة أو يزيد من ضغوط التصحيح السلبي خلال الفترة المقبلة.

كما تلعب التطورات التنظيمية والتشريعية العالمية دوراً محورياً في رسم ملامح هذه المرحلة، حيث تسهم تشديدات الرقابة التنظيمية في الأسواق الرئيسية بزيادة الضغوط على السيولة المتاحة للتداول اللا مركزي، ما يدفع العديد من المستثمرين نحو تبني استراتيجيات أكثر حذراً وترقباً لحين وضوح الرؤية التشريعية والاقتصادية الكلية التي ستحكم مستقبل القطاع المالي الرقمي.