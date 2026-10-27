مبيعات السيارات الصينية تتجاوز «اليابانية» في أوروبا

تجاوزت مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية نظيراتها اليابانية في الأسواق الأوروبية، خلال الربع الثالث للمرة الأولى، في تحوّل يعكس تسارع توسع العلامات الصينية، وقدرتها على منافسة الشركات الراسخة في المنطقة.

وتضاعفت تسجيلات السيارات ذات العلامات الصينية تقريباً على أساس سنوي خلال سبتمبر لتستحوذ على 12.7% من إجمالي المبيعات في أوروبا، مقابل 11.9% للعلامات اليابانية، وفق بيانات شركة «داتافورس» لأبحاث السوق، مع تصدر السيارات الهجينة نمو المبيعات الصينية.

ورغم استمرار هيمنة الشركات الأوروبية، مثل «فولكس فاجن» و«رينو»، فإن صعود المنافسين الصينيين جاء أسرع من المتوقع، إذ لم تكن العلامات الصينية تستحوذ قبل خمس سنوات إلا على نحو 1% من مبيعات السيارات الأوروبية.

وقادت شركتا «بي واي دي» و«شيري» هذا التوسع، مستفيدتين من طرح طرازات بأسعار تنافسية، وتطوير سيارات هجينة وكهربائية، تناسب السوق الأوروبية.