المؤشرات اليابانية خضراء بدعم قطاع الذكاء الاصطناعي



ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، بدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، وتعافى المؤشر نيكاي ​بعدما تجدد التفاؤل في قطاع الذكاء الاصطناعي عقب ‌تقديم شركة ​أنثروبيك الرائدة في هذا المجال طلباً لإدراج أسهمها في البورصة.

واختتم المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.73 % إلى 63268.37 نقطة، بعد مكاسب بلغت 2 % في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠0.61 % إلى 3997.37 نقطة.

وكشفت شركة أنثروبيك عن خسائر فادحة ونمو هائل في الإيرادات في ملفها الخاص بالطرح العام الأولي في الولايات المتحدة، وأشارت إلى أنها تطمح إلى ‌بناء أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي على الرغم من التكاليف الباهظة لتطوير هذه التكنولوجيا.

ويميل المؤشر ‌نيكاي الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا إلى اقتفاء ‌أثر مؤشر فيلادلفيا للرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة الذي ‌ارتفع 2.8 %.

وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين لدى شركة دايوا للأوراق المالية: «شعرت السوق بالارتياح إزاء ​الأنباء المتعلقة بالطرح ‌العام الأولي لشركة ​أنثروبيك، واقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ⁠الكبرى أثر ارتفاع مؤشر الرقائق في الولايات المتحدة». وأضاف أنه على الرغم من ذلك، لا يزال المستثمرون «حذرين بشأن الشراء النشط ​للأسهم ⁠قبل إعلان نتائج ⁠شركات أمريكية عملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت هذا الأسبوع».

وقفز سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 8.98 %، ما أعطى الدعم الأكبر ⁠للمؤشر نيكاي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.95 بالمئة، وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 3.07 %.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة على المؤشر نيكاي 124 سهماً مقابل تراجع 100 سهم. ‌وتصدر سهم شركة أدفانتست الارتفاعات يليه سهم إيبيدن بقفزة 8.54 %، ثم ​سهم سومكو بصعود 5.50 %.

وقادت شركة الأدوية داييتشي سانكيو الخسائر بتراجع سهمها 8.16 %، يليه سهم مجموعة جابان إكستشينج جروب بنزول 4.83 %، ثم شركة ميتسوبيشي إستيت بهبوط ​4.04 %.