أبل تكشف عن آيباد ميني بسعر يبدأ من 699 دولاراً

كشفت «أبل» عن إصدار جديد من جهاز «آيباد ميني» مزود بشاشة «أوليد» وتصميم مقاوم للماء والغبار ومعالج أسرع، في مستهل أسبوع من الإعلانات عن منتجات جديدة تعتزم الشركة إطلاقها.

وبحسب بيان الشركة، يبدأ سعر الجهاز الجديد من 699 دولاراً، بزيادة 100 دولار مقارنة بالإصدار السابق، ويعمل بمعالج «إيه 20 برو»، ويتوفر الإصدار الجديد بخيارات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 512 جيجابايت.

ومن المقرر فتح باب الطلبات المسبقة على الجهاز الأربعاء، على أن يبدأ طرحه للبيع في السادس من نوفمبر، ويصل سعر النسخة الأعلى (بسعة تخزين 512 جيجابايت) إلى 1099 دولاراً.

يأتي إطلاق الإصدار الجديد من «آيباد» ضمن سلسلة من المنتجات التي تستعد «أبل» للكشف عنها خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، إذ تخطط الشركة للإعلان عن نسخة جديدة من جهازي «آي ماك» و«ماك بوك برو» يعملان بمعالج «إم 6».