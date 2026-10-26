ارتفاع سهم تسلا بأكثر من 6% عقب توصية إيجابية

قفز سهم «تسلا» خلال تعاملات الاثنين، بعدما رفع بنك «باركليز» توصيته للسهم، وسط تفاؤل بشأن تحسن أداء أعمال الشركة واحتمالات اندماجها مع «سبيس إكس».

وخلال التداولات ارتفع السهم بنسبة 6.15% إلى 394.96 دولاراً، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 1.56 تريليون دولار.

وقال دان ليفي، المحلل لدى «باركليز»، في مذكرة للعملاء، إن احتمالات اندماج «تسلا» و«سبيس إكس»، وما قد يصاحبها من علاوة سعرية لسهم شركة السيارات الكهربائية، تمثل عاملاً داعماً لمزيد من المكاسب.

ورفع ليفي توصيته لسهم الشركة إلى «شراء»، كما زاد مستهدفه إلى 450 دولاراً، مقارنة بـ 370 دولاراً متوقعة سابقاً، ويُعد هذا المستهدف أعلى بنسبة 21% مقارنة بالإغلاق الأخير.