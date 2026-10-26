«مبادلة كابيتال» تعزز خطط توسعها العالمي باستثمار استراتيجي من «أبولو»

أعلنت «مبادلة كابيتال»، منصة إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن استثمار استراتيجي مرتقب من شركة «أبولو» لدعم نمو أعمالها وتوسعها عالمياً. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لعلاقة التعاون القائمة بين الجانبين، إذ ستستحوذ «أبولو» على حصة أقلية في رأس مال «مبادلة كابيتال»، إلى جانب التزامها بتخصيص رؤوس أموال للاستثمار في استراتيجياتها وصناديقها الاستثمارية المختلفة، ما يعزز توسيع أعمالها ويرسخ مكانتها بين المؤسسات الرائدة عالمياً في إدارة الأصول البديلة.

ونمت «مبادلة كابيتال» بوتيرة متسارعة منذ تأسيسها عام 2011، حتى باتت اليوم من الشركات الرائدة في قطاع إدارة الأصول البديلة. وتدير الشركة من خلال أنشطتها الأساسية أصولاً وصناديق استثمار تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي موزعة على خمس استراتيجيات استثمارية، وسيمكّنها استثمار «أبولو» من توسيع قاعدة مستثمريها، والتوسع في استراتيجياتها، واقتناص فرص جديدة في الأسواق العالمية.

وتشمل الصفقة انضمام مستثمرين استراتيجيين آخرين إلى قائمة المساهمين في «مبادلة كابيتال» من خلال امتلاك حصص أقلية في رأس مالها. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع الالتزامات الرأسمالية التي سيخصصها هؤلاء المستثمرون و«أبولو» لاستراتيجيات الشركة عند الإغلاق الأولي للصفقة 5 مليارات دولار أمريكي.

وفي هذه المناسبة، قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة كابيتال»: «تأسست مبادلة كابيتال لتكون حلقة وصل بين رؤوس الأموال العالمية والفرص الاستثمارية الاستثنائية، وتمكننا الشراكة مع أبولو من تحقيق هذا الهدف بوتيرة أسرع، فشركة أبولو تعتبر من أبرز الشركات في قطاعنا، ويعكس قرارها للاستثمار في مبادلة كابيتال ثقتها القوية بإمكانات منصتنا ونقاط قوتنا، وتقديرها لمسيرتنا الناجحة. كما أثبتت على مدى سنوات عدة أنها شريك موثوق لمبادلة ولأبوظبي عموماً، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا معها بصفتها مساهماً استراتيجياً في مبادلة كابيتال».

ومن جانبه، قال جون زيتو، الرئيس المشارك لشركة «أبولو لإدارة الأصول»: «تجمعنا بمبادلة شراكة طويلة منذ سنوات، تقوم على أسس قوية من الثقة، مكنتنا من إطلاق عدد من استراتيجياتنا الاستثمارية وتوسيع أعمالها. ويأتي استثمارنا في منصة مبادلة كابيتال المتخصصة في إدارة الأصول امتداداً لشراكتنا القائمة، وتعبيراً عن ثقتنا بمقومات أعمالها، فلدى مبادلة كابيتال فريق من الكفاءات المتميزة، وتتمتع بشبكة علاقات عالمية تتكامل مع حضورنا الواسع، إلى جانب النجاح المتواصل لاستراتيجياتها الاستثمارية، وبالتالي لديها كل الإمكانات اللازمة لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة. وسيعزز هذا الاستثمار توافق مصالحنا والتزامنا المشترك بنجاح الطرفين، كما سيفتح أمامنا فرصاً للتواصل مع قاعدة أكبر من المستثمرين حول العالم».

وستنضم «أبولو» إلى مؤسسي شركة «سيلفر روك فاينانشيال» ضمن قائمة المساهمين في «مبادلة كابيتال»، فيما ستبقى شركة مبادلة للاستثمار مالكة حصة الأغلبية في رأسمالها. ويعكس احتفاظ مبادلة بهذه الحصة ثقتها طويلة الأجل بآفاق نمو الشركة ودعمها المستمر لها منذ تأسيسها.

وستواصل «مبادلة كابيتال» إدارة أعمالها باستقلالية بعد انضمام المساهمين الجدد، مع الإبقاء على هيكل الحوكمة المعتمد فيها، كما يحتفظ فريق إدارتها الحالي بكامل صلاحياته في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتسيير العمليات.

ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الرابع من عام 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة.

وتولت شركتا «غولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م.» و«جيفريز ذ.م.م.» مهام الاستشارات المالية لصالح «مبادلة كابيتال»، فيما قدم لها مكتب «سكادن، آربس، سليت، ميغر وفلوم» الاستشارات القانونية. أما «أبولو»، فقد استعانت بشركة «مورغان ستانلي وشركاه ذ.م.م.» لتكون مستشارها المالي في الصفقة، وبمكتب «بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» ليكون مستشارها القانوني.