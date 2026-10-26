أمريكا تشهد ميلاد عملاق جديد للطاقة في صفقة بقيمة 50 مليار دولار

اتفقت شركة «إي كيو تي» الأمريكية للطاقة على شراء «رينج ريسورسز» عبر صفقة لتبادل الأسهم بالكامل، لتأسيس أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 50 مليار دولار.

وأعلنت الشركتان في بيان مشترك، الاثنين، أن الكيان الجديد سيمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز 9 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المكافئ يومياً، مقارنة بنحو 7.5 مليارات قدم مكعبة لأقرب منافسيه، «إكسباند إنرجي».

وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو «رينج ريسورسز- Range Resources» على 0.987 سهم من «إي كيو تي» مقابل كل سهم يمتلكونه، على أن تبلغ حصتهم نحو 27% من الشركة الجديدة.

وتأتي الصفقة وسط ارتفاع الطلب على أصول الغاز الطبيعي بفعل حرب إيران، التي عطلت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، ما زاد اعتماد أوروبا على الإمدادات الأمريكية.

وستمتلك المجموعة المندمجة بنية تحتية لنقل ومعالجة الغاز تمتد لأكثر من 3700 ميل (5954 كيلومتراً)، تشمل خطوط أنابيب، ما يعزز سيطرتها على مسارات الإمداد ويقلص اعتمادها على مشغلين خارجيين.