ميتا تخطط لجمع 95 مليار دولار لتمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

تخطط شركة ميتا لجمع 95 مليار دولار لدعم استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الفائق.

وقالت الشركة، الاثنين، إنها تخطط لجمع 35 مليار دولار بشكل مبدئي عبر طرح عام للأسهم، قبل أن تجمع 60 مليار دولار إضافية عبر برنامج لبيع الأسهم في السوق المفتوحة.

وتأتي تلك القرارات في وقت تضخ فيه الشركات العملاقة مبالغ قياسية في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقدر بنك غولدمان ساكس أن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يسجل 7.6 تريليونات دولار بداية من العام الجاري حتى 2031، ويشمل ذلك الحوسبة ومراكز البيانات والطاقة.

وبحسب الشركة، من المقرر أن تدعم استثمارات ميتا المخطط لها «الفرص الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي»، بما في ذلك تطبيقاتها التابعة، ووكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها Muse.

وتخطط الشركة لتحقيق التوازن في تمويل تلك الاستثمارات من خلال مزيج من التدفقات النقدية التشغيلية، والديون ذات الدرجة الاستثمارية والشراكات.

وتعد ميتا من بين كبرى شركات التكنولوجيا المشغلة للبنية التحتية السحابية العملاقة، التي تتجه بشكل متزايد إلى الاقتراض لتمويل البنية التحتية الباهظة اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وكانت ميتا قد كشفت في الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثالث من 2026، إذ قفزت الإيرادات 26% على أساس سنوي إلى 64.6 مليار دولار بأكثر من التوقعات البالغة 63.37 مليار دولار. ومع ذلك ركز المستثمرون على التدفقات النقدية الحرة السالبة وكذلك توقعاتها للنفقات الرأسمالية المرتفعة عن إجمالي العام الجاري.