تحذير من فقدان 12 ألف وظيفة في سويسرا إذا غادر «يو بي إس»

حذّرت جمعية موظفي البنوك السويسرية من احتمال فقدان ما بين 10 آلاف و12 ألف وظيفة في سويسرا إذا اضطر بنك «يو بي إس» إلى نقل مقره الرئيسي إلى الخارج، على خلفية قواعد أكثر تشدداً لرأس المال، وفقاً لما أوردته صحيفة «إن زد زد إم زونتاغ».

وقالت الجمعية، في رسالة إلى المشرّعين، إن نقل المقر قد يهدد وظائف من إجمالي نحو 34 ألف وظيفة يوفرها البنك داخل سويسرا، فضلاً عن التخفيضات الجارية بالفعل في إطار استكمال دمج «كريدي سويس»، الذي استحوذ عليه «يو بي إس» عام 2023.

ويأتي التحذير مع استعداد لجنة في مجلس النواب السويسري لمناقشة متطلبات رأس المال التي ينبغي للبنك الاحتفاظ بها لدعم وحداته التابعة في الخارج.

وكان مجلس الولايات السويسري قد اقترح الشهر الماضي إلزام «يو بي إس» بتغطية تلك الوحدات برأسمال من الشريحة الأولى للأسهم العادية (CET1) يعادل 90% من متطلباتها، وهي نسبة يرى البنك أنها مرتفعة للغاية.

وحذّر رئيس مجلس إدارة «يو بي إس» من أن تشديد القواعد بصورة مفرطة قد يدفع البنك إلى إعادة تقييم مستقبله في سويسرا، فيما دعا بعض المساهمين إلى دراسة خيار مغادرة البلاد.

وبحسب مصادر نقلت عنها «رويترز»، بدأ البنك إعداد خطط بديلة تحسباً لفرض متطلبات لا يقبلها، تشمل نقل مقره الرئيسي إلى الخارج أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى.

ودعت جمعية موظفي البنوك إلى التوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق، محذرة من أن القواعد الجديدة قد تؤثر في الوظائف والوجود المصرفي للبنك داخل سويسرا.