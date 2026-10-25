أستراليا تفتتح مطاراً دولياً جديداً في سيدني بكلفة 4 مليارات دولار

المطار يعمل على مدار الساعة بطاقة استيعابية تتجاوز 80 مليون مسافر سنوياً



افتتحت أستراليا، الأحد، مطار غرب سيدني الدولي، باستثمارات بلغت 5.6 مليارات دولار أسترالي، تعادل نحو 4 مليارات دولار أمريكي، بعد سنوات من التخطيط والبناء، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات النقل الجوي ودعم النمو الاقتصادي في أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان.

ويُعد المطار، الواقع في منطقة بادجيريز كريك على بُعد نحو 60 كيلومتراً غرب وسط سيدني، أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الأسترالية، إذ يتميز بإمكانية تشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، بما يمنح شركات الطيران مرونة أكبر في جدولة الرحلات المحلية والدولية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في بيان بمناسبة الافتتاح، إن المشروع يمثل أول مطار رئيسي جديد في البلاد منذ أكثر من 50 عاماً، واصفاً إياه بأنه إنجاز تحقق بعد عقود من التخطيط والعمل.

وتبرز القدرة على التشغيل دون قيود ليلية باعتبارها ميزة مهمة للمطار الجديد، مقارنة بمطار سيدني الحالي، الذي يخضع لقيود على الإقلاع والهبوط بين الساعة 11 مساءً والسادسة صباحاً. ومن شأن هذه المرونة أن تتيح فرصاً لتوسيع شبكة الرحلات وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تكون «جيت ستار»، التابعة لمجموعة «كانتاس» الأسترالية، أول شركة تسيّر رحلة مغادرة من المطار، متجهة إلى منطقة غولد كوست، بحسب بيان إدارة المنشأة.

وتتجاوز الطاقة الاستيعابية المعلنة للمطار 80 مليون حركة مسافر سنوياً، فيما تمتد مساحته إلى نحو 17.8 كيلومتراً مربعاً. وكانت أعمال الشحن الجوي قد انطلقت في يوليو الماضي، قبل افتتاح خدمات المسافرين في أكتوبر الجاري.

ويُتوقع أن يدعم المشروع النشاط الاقتصادي في غرب سيدني عبر تحسين الربط الجوي وتعزيز قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توفير بنية تحتية تستوعب النمو السكاني والطلب المستقبلي على السفر.