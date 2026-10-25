24.6 بالمائة ارتفاعاً في قيمة صادرات السفن الصينية

سجلت صادرات الصين من السفن نموا بنسبة 24.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة الكبيرة في صادرات ناقلات السوائل.

و أشارت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية إلى أن قيمة صادرات السفن بلغت قرابة 358.92 مليار يوان (نحو 53.75 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى سبتمبر الماضيين، فيما ارتفع عدد السفن المُصدّرة بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 5083 سفينة.

و حققت ناقلات النفط من فئة 300 ألف طن وسفن الغاز البترولي المُسال وسفن الغاز الطبيعي المُسال، نموا مضاعفا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات الهيئة، برزت ناقلات السوائل بوصفها محركا رئيسيا لنمو صادرات السفن خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفع عدد السفن المُصدّرة منها بنسبة 76.7 في المائة ليصل إلى 394 سفينة، فيما قفزت قيمة صادراتها بنسبة 140.1 في المائة لتصل إلى نحو 140.66 مليار يوان.