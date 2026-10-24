النفط يواصل مكاسبه وبرنت عند أعلى إغلاق منذ أبريل

واصلت أسعار النفط العالمية صعودها للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة بتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الميدانية وانعكاساتها المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.24 % خلال الأسبوع، لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 116.72 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 29 أبريل الماضي، في تحرك يعكس تنامي المخاوف بشأن أمن الإمدادات، واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة.

وسلك الخام الأمريكي الاتجاه نفسه، إذ صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 103.27 دولارات للبرميل عند تسوية الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 2.00 %، وفق الأرقام الواردة في بيانات التداول.

ويأتي استمرار المكاسب في وقت تتابع فيه الأسواق تداعيات التوترات الإقليمية على تدفقات النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الاضطرابات إلى زيادة تقلبات الأسعار، ورفع تكاليف الطاقة عالمياً.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى مسار التطورات الجيوسياسية وحركة الإمدادات، إلى جانب تأثير ارتفاع النفط في توقعات التضخم والسياسة النقدية، في ظل حساسية الأسواق لأي مؤشرات جديدة، تتعلق بتوازن العرض والطلب.